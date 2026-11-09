Смартфон Samsung Galaxy вдруг начал работать медленно: причины и что с этим делать (фото)

Если смартфон Samsung вдруг начал работать медленнее, чем раньше, — вот несколько возможных причин этого явления, а также способы их устранения.

Хотя Samsung — одни из лучших смартфонов, они, как и любые другие гаджеты, могут страдать от проблем с производительностью. Иногда причина кроется в аппаратных ограничениях, например, в нехватке оперативной (RAM) или встроенной памяти; в других случаях проблема заключается в оптимизации оболочки One UI. Именно поэтому стоит разобраться в распространенных причинах замедления работы Galaxy, пишет bgr.com.

Смартфон слишком полагается на виртуальную оперативную память

Смартфон Samsung Galaxy a17 Фото: Android Police

Оперативная память (RAM) критически важна для выполнения повседневных задач. Для современных смартфонов оптимальным считается объем от 8 ГБ, а 12 ГБ — это "золотая середина". К сожалению, не все модели оснащены большим объемом оперативной памяти; в линейке Samsung есть бюджетные устройства, где ее совсем немного. Например, представленный в конце 2025 года Samsung Galaxy A17 5G — отличный аппарат за свои 200 долларов, однако 4 ГБ оперативной памяти для него откровенно мало.

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Впрочем, Samsung компенсирует нехватку оперативной памяти с помощью функции RAM Plus. Она преобразует часть встроенной памяти устройства в дополнительную оперативную память, благодаря чему 4 ГБ могут превратиться в 6–8 ГБ (в зависимости от выбранных настроек).

По сути, использование RAM Plus подразумевает сжатие данных "на лету", из-за чего центральный процессор (CPU) начинает выполнять дополнительную работу. В бюджетных смартфонах часто установлены не самые производительные процессоры, поэтому использование RAM Plus может создавать для них излишнюю нагрузку и быстрее расходовать заряд аккумулятора. Именно поэтому некоторые эксперты советуют отключить эту функцию — особенно если и так достаточно оперативной памяти. В противном случае, если объема RAM постоянно не хватает для задач, возможно, стоит задуматься о покупке нового смартфона.

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Смартфон Samsung нуждается в обновлении

Важно понимать, что обновление телефона не всегда волшебным образом устраняет "тормоза". Иногда после установки свежего обновления устройство может начать работать даже медленнее. Это происходит из-за процессов оптимизации: после обновления приложения, настройки и сама ОС должны заново проиндексировать фоновые файлы. Впрочем, обычно это не занимает много времени. С другой стороны, отказ от обновления смартфона Samsung может привести к негативным последствиям: вы рискуете пропустить важные исправления уязвимостей, устранение программных ошибок и обновления, улучшающие совместимость приложений (также рекомендуется обновлять устаревшие приложения).

Если вы используете устаревшее ПО, приложениям, требующим более новой версии операционной системы, приходится работать через специальный слой совместимости или API. Это может вызывать задержки из-за дополнительной нагрузки на центральный процессор. Самый простой способ решения проблемы — обновить устройство (если такая возможность есть) и подождать несколько недель, пока система завершит все процессы оптимизации.

Нехватка свободного места

Смартфон Samsung Galaxy A36 Фото: tomsguide.com

Проблема нехватки памяти стара как мир. Она становится особенно актуальной, если вы заранее не позаботились о дополнительном пространстве для хранения данных, а объем внутренней памяти смартфона Samsung подходит к концу. Далеко не все устройства поддерживают расширение памяти; например, в смартфонах Samsung Galaxy флагманских серий, начиная с Galaxy S21, слот для карты памяти microSD отсутствует. В таких случаях грамотное управление свободным местом становится приоритетной задачей — в противном случае устройство может начать работать медленнее.

По сути, для корректной работы смартфону необходимо свободное пространство во внутренней памяти — оно требуется для временных файлов, кэша приложений и виртуальной памяти. Это особенно заметно в случае с мобильными накопителями на базе флеш-памяти. Когда память почти заполнена, контроллеру становится сложнее записывать новые данные: ему приходится тратить время на поиск блоков, которые можно очистить, перенос актуальных данных в другие области и удаление старых блоков. В результате телефон начинает "тормозить", поскольку выполнение запросов на чтение и запись данных задерживается из-за работы этого механизма "сбора мусора" (garbage collection). Именно поэтому рекомендуется оставлять от 10 до 15% внутренней памяти свободными — это поможет избежать "узких мест", снижающих производительность. Очистка кэша — быстрое решение, однако, если ваша цель — освободить место в хранилище, это не всегда лучший вариант в долгосрочной перспективе.

Проблема перегрева

Samsung Galaxy S26+ и зарядный кабель Фото: gsmarena.com

Быстрый разряд аккумулятора и перегрев зачастую взаимосвязаны (хотя и не всегда). Если вы наблюдаете обе проблемы, воспринимайте это как тревожный сигнал. В норме нагрев — это побочный продукт электрохимических реакций, происходящих при зарядке и разрядке устройства. Однако это не единственная причина, по которой ваш смартфон Samsung может перегреваться: чаще всего это происходит из-за высокой нагрузки на процессор или выполнения других энергоемких задач.

Хотя аппаратное обеспечение способно выдерживать определенный нагрев, постоянное повышение температуры или неспособность устройства остыть могут привести к так называемому "термальному троттлингу" (принудительному снижению производительности). В смартфонах предусмотрены механизмы охлаждения — например, испарительные камеры, графитовые прослойки и специальные термоинтерфейсы. При интенсивных нагрузках выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить. Если система охлаждения не справляется, смартфон Galaxy активирует троттлинг: производительность центрального и графического процессоров снижается, чтобы предотвратить повреждение компонентов. Это делается в целях безопасности, но неизбежно приводит к падению общей производительности. В некоторых случаях на экране может даже появиться предупреждающее сообщение. В такой ситуации следует либо снизить нагрузку на устройство, либо найти способ его охладить, не выключая при этом сам смартфон.

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