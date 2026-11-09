Смартфон Samsung Galaxy раптом почав працювати повільно: причини та що з цим робити (фото)

Якщо смартфон Samsung раптом почав працювати повільніше, ніж раніше, — ось кілька можливих причин цього явища, а також способи їх усунення.

Хоча смартфони Samsung — одні з найкращих, вони, як і будь-які інші гаджети, можуть мати проблеми з продуктивністю. Іноді причина криється в апаратних обмеженнях, наприклад, у нестачі оперативної (RAM) або вбудованої пам'яті; в інших випадках проблема полягає в оптимізації оболонки One UI. Саме тому варто розібратися в поширених причинах уповільнення роботи Galaxy, пише bgr.com.

Смартфон надто покладається на віртуальну оперативну пам'ять

Смартфон Samsung Galaxy A17 Фото: Android Police

Оперативна пам'ять (RAM) має вирішальне значення для виконання повсякденних завдань. Для сучасних смартфонів оптимальним вважається обсяг від 8 ГБ, а 12 ГБ — це "золота середина". На жаль, не всі моделі оснащені великим об’ємом оперативної пам’яті; у лінійці Samsung є бюджетні пристрої, де її зовсім небагато. Наприклад, представлений наприкінці 2025 року Samsung Galaxy A17 5G — чудовий пристрій за свої 200 доларів, однак 4 ГБ оперативної пам’яті для нього відверто замало.

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Втім, Samsung компенсує нестачу оперативної пам’яті за допомогою функції RAM Plus. Вона перетворює частину вбудованої пам’яті пристрою на додаткову оперативну пам’ять, завдяки чому 4 ГБ можуть перетворитися на 6–8 ГБ (залежно від обраних налаштувань).

По суті, використання RAM Plus передбачає стиснення даних "на льоту", через що центральний процесор (CPU) починає виконувати додаткову роботу. У бюджетних смартфонах часто встановлені не найпродуктивніші процесори, тому використання RAM Plus може створювати для них зайве навантаження та швидше розряджати акумулятор. Саме тому деякі експерти радять вимкнути цю функцію — особливо якщо й так достатньо оперативної пам’яті. В іншому разі, якщо обсягу RAM постійно не вистачає для виконання завдань, можливо, варто задуматися про купівлю нового смартфона.

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Смартфон Samsung потребує оновлення

Важливо розуміти, що оновлення телефону не завжди чарівним чином усуває "затримки". Іноді після встановлення свіжого оновлення пристрій може почати працювати навіть повільніше. Це відбувається через процеси оптимізації: після оновлення додатки, налаштування та сама ОС повинні заново проіндексувати фонові файли. Втім, зазвичай це не займає багато часу. З іншого боку, відмова від оновлення смартфона Samsung може призвести до негативних наслідків: ви ризикуєте пропустити важливі виправлення вразливостей, усунення програмних помилок та оновлення, що покращують сумісність додатків (також рекомендується оновлювати застарілі додатки).

Якщо ви використовуєте застаріле програмне забезпечення, додаткам, які потребують новішої версії операційної системи, доводиться працювати через спеціальний рівень сумісності або API. Це може спричиняти затримки через додаткове навантаження на центральний процесор. Найпростіший спосіб вирішення проблеми — оновити пристрій (якщо така можливість є) і почекати кілька тижнів, поки система завершить усі процеси оптимізації.

Нестача вільного місця

Смартфон Samsung Galaxy A36 Фото: tomsguide.com

Проблема нестачі пам’яті стара як світ. Вона стає особливо актуальною, якщо ви заздалегідь не подбали про додатковий простір для зберігання даних, а обсяг внутрішньої пам’яті смартфона Samsung добігає кінця. Далеко не всі пристрої підтримують розширення пам’яті; наприклад, у смартфонах Samsung Galaxy флагманських серій, починаючи з Galaxy S21, слот для картки пам’яті microSD відсутній. У таких випадках грамотне управління вільним місцем стає пріоритетним завданням — в іншому разі пристрій може почати працювати повільніше.

По суті, для коректної роботи смартфону необхідний вільний простір у внутрішній пам’яті — він потрібен для тимчасових файлів, кешу додатків та віртуальної пам’яті. Це особливо помітно у випадку з мобільними накопичувачами на базі флеш-пам’яті. Коли пам'ять майже заповнена, контролеру стає складніше записувати нові дані: йому доводиться витрачати час на пошук блоків, які можна очистити, перенесення актуальних даних в інші області та видалення старих блоків. У результаті телефон починає "гальмувати", оскільки виконання запитів на читання та запис даних затримується через роботу цього механізму "збору сміття" (garbage collection). Саме тому рекомендується залишати від 10 до 15% внутрішньої пам’яті вільними — це допоможе уникнути "вузьких місць", що знижують продуктивність. Очищення кешу — швидке рішення, однак, якщо ваша мета — звільнити місце в сховищі, це не завжди найкращий варіант у довгостроковій перспективі.

Проблема перегріву

Samsung Galaxy S26+ та зарядний кабель Фото: gsmarena.com

Швидкий розряд акумулятора та перегрів часто пов’язані між собою (хоча й не завжди). Якщо ви помічаєте обидві проблеми, сприймайте це як тривожний сигнал. У нормі нагрівання — це побічний продукт електрохімічних реакцій, що відбуваються під час заряджання та розряджання пристрою. Однак це не єдина причина, через яку ваш смартфон Samsung може перегріватися: найчастіше це відбувається через високе навантаження на процесор або виконання інших енергоємних завдань.

Хоча апаратне забезпечення здатне витримувати певне нагрівання, постійне підвищення температури або нездатність пристрою охолонути можуть призвести до так званого "термального тротлінгу" (примусового зниження продуктивності). У смартфонах передбачені механізми охолодження — наприклад, випарні камери, графітові прошарки та спеціальні термоінтерфейси. Під час інтенсивних навантажень виділяється велика кількість тепла, яке необхідно відводити. Якщо система охолодження не справляється, смартфон Galaxy активує тротілінг: продуктивність центрального та графічного процесорів знижується, щоб запобігти пошкодженню компонентів. Це робиться з міркувань безпеки, але неминуче призводить до зниження загальної продуктивності. У деяких випадках на екрані може навіть з’явитися попереджувальне повідомлення. У такій ситуації слід або зменшити навантаження на пристрій, або знайти спосіб його охолодити, не вимикаючи при цьому сам смартфон.

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