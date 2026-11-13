В приложение "Воздушная тревога" добавили авторизацию через "Дію": что это даст украинцам

Функцию авторизации через "Дію" добавили по требованию Сил обороны, чтобы данные были доступны только верифицированным пользователям, а враг не мог ими воспользоваться.

Приложение "Воздушная тревога" вновь полноценно заработало после того, как 1 ноября его взломали посторонние лица. В приложении провели аудит системы и усилили защиту на всех уровнях. Отныне, чтобы получить информацию о передвижении вражеских целей, пользователям необходимо пройти авторизацию через "Дію".

Как сообщили в Минцифре, авторизация через "Дію" была добавлена по требованию Сил обороны. Эти нововведения были введены для того, чтобы эти данные могли видеть только верифицированные пользователи, а враг не мог ими воспользоваться.

"Дія" не передает приложению персональные данные: она лишь подтверждает, что пользователь прошел верификацию. "Воздушная тревога" также не собирает и не хранит личную информацию", — говорится в сообщении.

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В то же время в Минцифре добавили, что для всех остальных функций авторизация не требуется — отображение уровней опасности, уведомления о тревогах или возможность просматривать укрытия на карте.

Чтобы воспользоваться обновленным приложением, необходимо загрузить последнюю версию в Google Play или App Store и авторизоваться через "Дію".

Что известно о "взломе" приложения 1 ноября

Вечером 1 ноября 2026 года, примерно в 22:47, украинцы начали получать в приложении уведомления о радиационной и химической опасности, а также другие предупреждения, не соответствующие официальной информации об угрозах. Кроме того, для Киева появлялись уведомления о радиационной опасности и угрозе уличных боев.

Впоследствии Воздушные силы ВСУ сообщили о возможном вражеском вмешательстве в работу приложения и призвали граждан не доверять сомнительным сообщениям, а также проверять информацию через официальные источники. А уже 2 ноября в сервисе вновь стала доступна карта с обозначением уровней угрозы, а также начали поступать push-уведомления о воздушных тревогах.

Напомним, что "Фокус" писал о том, что украинцам объяснили, как узнавать о воздушной тревоге, когда приложение "Воздушная тревога" не работает.