У застосунок "Повітряна тривога" додали авторизацію через "Дію": що це дасть українцям

Авторизацію через "Дію" додали на вимогу Сил оборони, щоб дані бачили лише верифіковані користувачі, а ворог не міг ними скористатися.

Застосунок "Повітряна тривога" знову повноцінно запрацював після того, як 1 листопада його зламали сторонні особи. Там провели аудит системи та посилили захист на всіх рівнях. Відтепер, аби дізнатися інформацію про рух ворожих цілей користувачам потрібно пройти авторизацію через "Дію".

Як повідомили у Мінцифрі, авторизацію через "Дію" додали на вимогу Сил оборони.Такі нововведення запровадили задля того, щоб ці дані бачили лише верифіковані користувачі, а ворог не міг ними скористатися.

"Дія" не передає застосунку персональних даних: вона лише підтверджує, що користувач пройшов верифікацію. "Повітряна тривога" так само не збирає і не зберігає особистої інформації", — йдеться в повідомленні.

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Водночас у Мінцифрі додали, що для всіх інших функцій авторизація не потрібна — відображення рівнів небезпеки, сповіщення про тривоги чи можливість переглядати укриття на мапі.

Щоб скористатися оновленим застосунком, потрібно завантажити останню версію в Google Play або App Store та авторизуватися через "Дію".

Що відомо про "злам" застосунку 1 листопада

Ввечері 1 листопада 2026 року, приблизно о 22:47, українці почали отримувати в застосунку повідомлення про радіаційну та хімічну небезпеку, а також інші попередження, які не відповідали офіційній інформації про загрози. Крім того, для Києва з'являлися сповіщення про радіаційну небезпеку та загрозу вуличних боїв.

Згодом Повітряні сили ЗСУ повідомили про ймовірний ворожий вплив на застосунок і закликали громадян не довіряти сумнівним повідомленням, а також перевіряти інформацію через офіційні джерела. А вже 2 листопада в сервісі знову стала доступна карта з позначенням рівнів загрози, а також почали надходити push-сповіщення про повітряні тривоги.

Нагадаємо, Фокус писав, що українцям пояснили, як дізнаватися про повітряну тривогу, коли не працює застосунок "Повітряна тривога".