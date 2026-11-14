Одна из лучших альтернатив EcoFlow: более дешевая зарядная станция на 1600 Вт (фото)

В Украине продается зарядная станция ALLPOWERS R1500 Lite с интересными параметрами за свои деньги. Она предлагает батарею на 1056 Вт·ч, инвертор на 1600 Вт и четыре розетки 230 В.

По характеристикам модель близка к EcoFlow DELTA 3, но обходится заметно дешевле конкурента. Фокус изучил возможности станции, сравнил ее с популярным аналогом и собрал отзывы покупателей.

Основные возможности

ALLPOWERS R1500 Lite рассчитана на резервное питание квартиры при отключениях света, работу домашнего офиса и выезды на природу. Станция выдает чистую синусоиду, поэтому к ней можно подключать газовые котлы, холодильники и компьютеры. Несмотря на число 1500 в названии, номинальная мощность инвертора составляет 1600 Вт с кратковременным пиком до 3200 Вт.

Внутри стоят батареи LiFePO4 — в характеристиках указывают от 3500 до 4000 циклов зарядки. От розетки модель принимает до 1200 Вт и набирает 80% за 40 минут (полный заряд занимает около часа-полутора). Но с завода включен тихий режим на 400 Вт (почти 3 часа до 100%), поэтому быструю зарядку нужно активировать вручную в приложении ALLPOWERS.

Видео дня

В станции работает режим бесперебойника (UPS) с переключением за 15 мс — компьютер, роутер или NAS при пропадании света не выключаются. Управлять устройством можно со смартфона по Wi-Fi и Bluetooth. Заявленный шум в тихом режиме — 35 дБ.

Allpowers R1500 Lite Фото: comfy.ua

Характеристики ALLPOWERS R1500 Lite:

Емкость: 1056 Вт·ч (LiFePO4, от 3500 циклов).

1056 Вт·ч (LiFePO4, от 3500 циклов). Мощность: 1600 Вт номинальная, 3200 Вт пиковая, чистая синусоида.

1600 Вт номинальная, 3200 Вт пиковая, чистая синусоида. Разъемы: 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (Power Delivery до 100 Вт), 2 порта USB-A (до 18 Вт) и прикуриватель 12 В / 10 А.

4 розетки 230 В, 2 порта USB-C (Power Delivery до 100 Вт), 2 порта USB-A (до 18 Вт) и прикуриватель 12 В / 10 А. Зарядка: от сети до 1200 Вт, от солнечных панелей через XT60 до 650 Вт, от автомобиля 12/24 В.

от сети до 1200 Вт, от солнечных панелей через XT60 до 650 Вт, от автомобиля 12/24 В. Функции: UPS (15 мс), экран, приложение по Wi-Fi и Bluetooth.

UPS (15 мс), экран, приложение по Wi-Fi и Bluetooth. Габариты и вес: 413 x 312 x 265 мм, вес 14-15 кг (продавцы указывают 14 кг, в паспорте — 15 кг).

Цена в Украине:

ALLPOWERS R1500 Lite — 29 050 грн.

Allpowers R1500 Lite в доме Фото: comfy.ua

Сравнение с ближайшим аналогом от EcoFlow

Ближайший конкурент этой модели у EcoFlow — станция EcoFlow DELTA 3 с батареей на 1024 Вт·ч и четырьмя розетками 230 В. В ноябре 2026 года она стоит в Украине от 32 593 до 54 999 грн, а популярные предложения на маркетплейсах держатся в районе от 37 000 до 45 000 грн.

По набору портов станции почти совпадают (4 розетки, два USB-C по 100 Вт и два USB-A). При этом у ALLPOWERS чуть больше емкость (1056 против 1024 Вт·ч) и мощнее вход для солнечных панелей (650 против 500 Вт).

У EcoFlow DELTA 3 есть свои плюсы, и доплата за бренд для многих может того стоить. Она выдает 1800 Вт постоянной мощности (3600 Вт в пике), быстрее переключается в режим ИБП (менее 10 мс против 15 мс), заряжается от сети до 100% за 56 минут (мощность до 1500 Вт) и весит 12,5 кг вместо 14-15 кг. Кроме того, емкость DELTA 3 можно увеличить дополнительной батареей, тогда как ALLPOWERS R1500 Lite расширить нельзя.

Что говорят покупатели в Украине

На украинских площадках покупатели хвалят станцию за цену, тихую работу и быструю зарядку — один из владельцев подтвердил, что от розетки она заряжается меньше чем за час. Другие пользователи отметили, что модель уверенно запускает холодильник и водонапорную станцию.

Есть и конкретные замеры автономности при отключениях света. По тестам одного из владельцев, газовый котел проработал 9 часов, а связка котла и холодильника — 6 часов. Для частых блэкаутов он все же советует смотреть в сторону моделей с большей емкостью батареи.

Не обошлось и без замечаний:

Срабатывание защиты: один из покупателей сообщил, что при нагрузке 1300 Вт станция почему-то ушла в защиту.

один из покупателей сообщил, что при нагрузке 1300 Вт станция почему-то ушла в защиту. Чувствительность к напряжению: в комментариях на "Эпицентре" предупреждают, что при просадке сети ниже 195 В (до 180 В) зарядка прерывается с ошибкой E2 — при нестабильной сети нужен стабилизатор, либо достаточно подождать.

Ранее сообщалось, что есть недооцененная зарядная станция на 800 Вт. Oukitel P800E предлагает редкое для сегмента до 17 000 гривен сочетание инвертора на 800 Вт и батареи LiFePO4 емкостью 512 Вт·ч.