Одна з найкращих альтернатив EcoFlow: дешевша зарядна станція потужністю 1600 Вт (фото)

В Україні продається зарядна станція ALLPOWERS R1500 Lite, яка має цікаві характеристики за свою ціну. Вона оснащена акумулятором ємністю 1056 Вт·год, інвертором потужністю 1600 Вт та чотирма розетками на 230 В.

За характеристиками ця модель схожа на EcoFlow DELTA 3, але коштує значно дешевше за конкурента. Фокус дослідив можливості станції, порівняв її з популярним аналогом та зібрав відгуки покупців.

Основні можливості

ALLPOWERS R1500 Lite призначена для резервного живлення квартири під час відключень електроенергії, роботи домашнього офісу та поїздок на природу. Станція видає чисту синусоїду, тому до неї можна підключати газові котли, холодильники та комп’ютери. Незважаючи на цифру 1500 у назві, номінальна потужність інвертора становить 1600 Вт із короткочасним піком до 3200 Вт.

Усередині встановлені батареї LiFePO4 — у технічних характеристиках вказано від 3500 до 4000 циклів заряджання. Від розетки модель споживає до 1200 Вт і заряджається до 80% за 40 хвилин (повний заряд займає близько години-півтори). Однак з заводу ввімкнено тихий режим на 400 Вт (майже 3 години до 100%), тому швидку зарядку потрібно активувати вручну в додатку ALLPOWERS.

Видео дня

У станції працює режим безперебійного живлення (UPS) із перемиканням за 15 мс — комп’ютер, маршрутизатор або NAS не вимикаються у разі відключення електроенергії. Керувати пристроєм можна зі смартфона через Wi-Fi та Bluetooth. Заявлений рівень шуму в тихому режимі — 35 дБ.

Allpowers R1500 Lite Фото: comfy.ua

Характеристики ALLPOWERS R1500 Lite:

Ємність: 1056 Вт·год (LiFePO4, від 3500 циклів).

1056 Вт·год (LiFePO4, від 3500 циклів). Потужність: 1600 Вт номінальна, 3200 Вт пікова, чиста синусоїда.

1600 Вт номінальна, 3200 Вт пікова, чиста синусоїда. Роз'єми: 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (Power Delivery до 100 Вт), 2 порти USB-A (до 18 Вт) та прикурювач 12 В / 10 А.

4 розетки 230 В, 2 порти USB-C (Power Delivery до 100 Вт), 2 порти USB-A (до 18 Вт) та прикурювач 12 В / 10 А. Зарядка: від мережі до 1200 Вт, від сонячних панелей через XT60 до 650 Вт, від автомобіля 12/24 В.

від мережі до 1200 Вт, від сонячних панелей через XT60 до 650 Вт, від автомобіля 12/24 В. Функції: ДБЖ (15 мс), екран, додаток через Wi-Fi та Bluetooth.

ДБЖ (15 мс), екран, додаток через Wi-Fi та Bluetooth. Габарити та вага: 413 × 312 × 265 мм, вага 14–15 кг (продавці вказують 14 кг, у паспорті — 15 кг).

Ціна в Україні:

ALLPOWERS R1500 Lite — 29 050 грн.

Allpowers R1500 Lite у будинку Фото: comfy.ua

Порівняння з найближчим аналогом від EcoFlow

Найближчий конкурент цієї моделі від EcoFlow — станція EcoFlow DELTA 3 з акумулятором на 1024 Вт·год і чотирма розетками на 230 В. У листопаді 2026 року її ціна в Україні становить від 32 593 до 54 999 грн, а популярні пропозиції на маркетплейсах коливаються в діапазоні від 37 000 до 45 000 грн.

За набором портів ці станції майже збігаються (4 розетки, два USB-C по 100 Вт і два USB-A). При цьому ALLPOWERS має трохи більшу ємність (1056 проти 1024 Вт·год) і потужніший вхід для сонячних панелей (650 проти 500 Вт).

EcoFlow DELTA 3 має свої переваги, і для багатьох доплата за бренд може того вартувати. Вона видає 1800 Вт постійної потужності (3600 Вт у піку), швидше переходить у режим ДБЖ (менше 10 мс проти 15 мс), заряджається від мережі до 100% за 56 хвилин (потужність до 1500 Вт) і важить 12,5 кг замість 14–15 кг. Крім того, ємність DELTA 3 можна збільшити за допомогою додаткової батареї, тоді як ALLPOWERS R1500 Lite розширити неможливо.

Що кажуть покупці в Україні

На українських майданчиках покупці хвалять станцію за ціну, тиху роботу та швидке заряджання — один із власників підтвердив, що від розетки вона заряджається менше ніж за годину. Інші користувачі відзначили, що модель впевнено запускає холодильник і водонапірну станцію.

Є й конкретні виміри автономності під час відключень електроенергії. За результатами тестів одного з власників, газовий котел пропрацював 9 годин, а комбінація котла та холодильника — 6 годин. У разі частих відключень електроенергії він все ж радить звернути увагу на моделі з більшою ємністю акумулятора.

Не обійшлося й без зауважень:

Спрацьовування захисту: один із покупців повідомив, що при навантаженні 1300 Вт станція з якихось причин увімкнула захист.

один із покупців повідомив, що при навантаженні 1300 Вт станція з якихось причин увімкнула захист. Чутливість до напруги: у коментарях на "Епіцентрі" попереджають, що при падінні напруги в мережі нижче 195 В (до 180 В) зарядка переривається з помилкою E2 — при нестабільній мережі потрібен стабілізатор, або достатньо просто почекати.

Раніше повідомлялося, що існує недооцінена зарядна станція потужністю 800 Вт. Oukitel P800E пропонує рідкісне для сегмента до 17 000 гривень поєднання інвертора потужністю 800 Вт та батареї LiFePO4 ємністю 512 Вт·год.