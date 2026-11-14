Италия оштрафовала компанию Цукерберга на 805 млн евро: в чем ее обвинили

Орган по защите персональных данных Италии оштрафовал материнскую компанию Facebook на 805 млн евро. Сумма наказания составляет 0,47% от мирового дохода Meta.

Итальянское управление по защите данных завершило судебный спор с компанией Meta Platforms Ireland Limited на общую сумму 805 миллионов евро, то есть более 40 млрд 455 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что через функцию для устройств с системами Android "Получать предложения из галереи при просмотре Facebook" компания получила доступ к фотографиям, видео и связанным с ними метаданным, хранящимся на смартфонах пользователей, без получения специального согласия и без надлежащего информирования.

Гарант конфиденциальности установил, что данная функция, которая была доступна пользователям с 2023 года, нарушает национальное законодательство, которое имплементирует директиву ЕС о конфиденциальности и электронных коммуникациях (ePrivacy).

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Регулятор постановил, что в течение 60 дней функция, которая установлена автоматически, по умолчанию обязана быть деактивирована, а согласие на получение предложений пользователи должны получать отдельно.

При установлении размера штрафа было учтено, что доступ к содержащейся в смартфонах информации касался около 20 миллионов пользователей Android в Италии, длительность нарушения, а также плохое сотрудничество компании в ходе расследования.

Отмечается, что данный штраф является самым крупным, который налагался итальянским органом по защите персональных данных, однако составляет примерно 0,47% мирового оборота группы Meta.

Напомним, ранее компанию Meta Platforms обязали выплатить штату Нью-Мексико 25 миллиардов долларов США.

В августе Фокус писал, что корпорации Meta грозил гигантский штраф в 1,4 триллиона долларов.