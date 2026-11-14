Італія оштрафувала компанію Цукерберга на 805 млн євро: у чому її звинуватили
Італійський орган із захисту персональних даних наклав штраф на материнську компанію Facebook у розмірі 805 млн євро. Сума штрафу становить 0,47 % від світового доходу Meta.
Італійське управління з питань захисту даних завершило судовий спір із компанією Meta Platforms Ireland Limited на загальну суму 805 мільйонів євро, тобто понад 40 млрд 455 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба регулятора.
Зазначається, що за допомогою функції для пристроїв із системою Android "Отримувати пропозиції з галереї під час перегляду Facebook" компанія отримала доступ до фотографій, відео та пов’язаним з ними метаданим, що зберігаються на смартфонах користувачів, без отримання спеціальної згоди та без належного інформування.
Орган з питань захисту персональних даних встановив, що ця функція, яка була доступна користувачам з 2023 року, порушує національне законодавство, яке імплементує директиву ЄС про конфіденційність та електронні комунікації (ePrivacy).
Регулятор постановив, що протягом 60 днів функція, яка встановлюється автоматично, за замовчуванням має бути вимкнена, а згоду на отримання пропозицій користувачі повинні отримувати окремо.
При визначенні розміру штрафу було враховано, що доступ до інформації, яка міститься у смартфонах, стосувався близько 20 мільйонів користувачів Android в Італії, тривалість порушення, а також недостатню співпрацю компанії під час розслідування.
Зазначається, що цей штраф є найбільшим із тих, що коли-небудь накладалися італійським органом із захисту персональних даних, однак становить приблизно 0,47 % світового обороту групи Meta.
Нагадаємо, раніше компанію Meta Platforms зобов’язали виплатити штату Нью-Мексико 25 мільярдів доларів США.
У серпні Фокус повідомляв, що корпорації Meta загрожував гігантський штраф у розмірі 1,4 трильйона доларів.