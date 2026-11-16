Лучшие генераторы 2026 года: 3 надежные модели ноября, доступные в Украине (фото)

Фокус собрал три бензиновых генератора, которые в ноябре 2026 года собирают отличные отзывы в Украине. В подборку вошли простая рамная модель для дома и стройки, а также два более компактных инверторных варианта под чувствительную технику.

При выборе учитывали не только паспортную мощность и объем бака, но и реальный опыт покупателей. Модели расположены по возрастанию цены.

RZTK G 3500

Самый доступный в тройке — однофазный рамный генератор RZTK G 3500 с синхронным альтернатором на 230 В. Он выдает 2,8 кВт номинальной и до 3,2 кВт максимальной мощности. Четырехтактный двигатель RZ168F1 объемом 208 куб. см (7,5 л.с.) заводится вручную и рассчитан на ресурс от 1500 моточасов. Бака на 14 л хватает примерно на 15 часов работы при расходе 0,8-1,5 л бензина АИ-92 в час.

Генератор бензиновый RZTK G 3500 Фото: rozetka.com.ua

Блок AVR выравнивает напряжение, поэтому к генератору подключают даже сварочные инверторы. На панели стоят две розетки Schuko на 16 А, выход 12 В и дисплей с вольтметром, частотой и счетчиком моточасов. Предусмотрены защита от короткого замыкания, металлические экраны и автостоп при низком уровне масла (картер 0,6 л). Весь аппарат без колес весит 40 кг (605 x 435 x 450 мм), гарантия от Rozetka — 12 месяцев.

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Главное из отзывов:

Владельцы хвалят легкий старт и ресурс: при наработке 270 часов один из покупателей без проблем заводил станцию зимой в -25 °C на масле 5/30 и долго держал нагрузку в 2,6 кВт (обогреватель, холодильник и роутеры). Среди минусов отмечают вес 40 кг без колес и мелкие поломки в процессе эксплуатации: у разных пользователей перетирался шнур стартера, слабо держала крышка бака, выходил из строя вольтметр на обкатке и требовалась замена свечи, чистка жиклера или регулировка клапанов каждые 60 часов.

Цена в Украине:

RZTK G 3500 — 14 999 грн.

KRAFT&DELE KD684

Польский инверторный генератор KRAFT&DELE KD684 выдает однофазный ток 230 В с чистой синусоидой и стабильностью напряжения ±1%, что подходит для котлов, компьютеров и медоборудования. Номинальная мощность — 1,9 кВт, максимальная — 2,1 кВт. Четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и хромированным поршнем тратит 0,7 л/ч, а 3-литрового бака хватает до 4,3 часа работы.

Генератор бензиновый 2.1 кВт KRAFT&DELE KD684 Фото: rozetka.com.ua

Система Intelligent Throttle автоматически снижает обороты при малой нагрузке, экономя топливо и ресурс. Есть блок AVR, защита от перегрузки и низкого уровня масла (картер 0,55 л), стальная рама с амортизирующими подушками и защита корпуса IP23. На панели размещены одна розетка 230 В, выход 12 В и порт USB Type-A. Весит генератор 16 кг при размерах 473 x 263 x 416 мм, шум по паспорту — 80 дБ.

Главное из отзывов:

Покупатели выделяют малый вес, компактность и экономичный эко-режим, а также отмечают, что на слух аппарат работает довольно тихо. В комментариях подтверждают, что модель без проблем тянет холодильник, насос отопления и освещение дома; нареканий на этот генератор владельцы не оставили.

Цена в Украине:

KRAFT&DELE KD684 — 24 799 грн.

UniPOWER H3150iS

Инверторный генератор UniPOWER H3150iS выпускается китайским заводом Hwasdan и тоже формирует чистую синусоиду для чувствительной электроники. Номинальная мощность — 2,5 кВт, максимальная — 3,0 кВт, обмотка альтернатора медная. Одноцилиндровый двигатель H120i объемом 120 куб. см с ручным запуском работает на бензине А-92 или А-95 (бак 6 л, до 4 часов при номинальной нагрузке). При слабой нагрузке режим ECO снижает обороты и экономит до 50% топлива.

Инверторный генератор UniPOWER H3150iS (2.8 кВт) Фото: rozetka.com.ua

Для техники предусмотрены одна евророзетка 230 В, прикуриватель 12 В (8,3 А) и двойной порт USB. Встроены цифровой мультиметр со счетчиком моточасов, датчики топлива и масла, а также защита от перегрева и перегрузки с AVR. Корпус габаритами 500 x 295 x 490 мм весит 20,5 кг, заявленный шум — 70 дБ. Гарантия — 6 месяцев или 500 моточасов.

Главное из отзывов:

Владельцы хвалят экономичность и тихий ход. Один покупатель на эко-режиме питает весь дом (холодильник, двухконтурный котел, роутер, ТВ и свет), а другой — сразу два холодильника, две морозилки и освещение, причем при включении кофемашины станция сама переходит в обычный режим. Из минусов в одном отзыве пожаловались на посторонние шумы, просадки без нагрузки, универсальную инструкцию сразу на модели H2250iS и H3150iS, а также сигнал перегрузки при работе на полных 3,0 кВт (продавец уточнил, что на 3,0 кВт уже срабатывает предупреждение, а просадки возможны из-за плохого топлива).

Цена в Украине:

UniPOWER H3150iS — 29 200 грн.

Ранее Фокус сообщал, что среди зарядных станций есть более дешевый аналог EcoFlow, который можно купить вместо Delta 3 Classic.