Найкращі генератори 2026 року: 3 надійні моделі листопада, доступні в Україні (фото)

Фокус підібрав три бензинові генератори, які у листопаді 2026 року отримують чудові відгуки в Україні. До добірки увійшли проста рамна модель для дому та будівництва, а також два більш компактні інверторні варіанти для чутливої техніки.

Під час вибору враховували не лише номінальну потужність і об’єм бака, а й реальні відгуки покупців. Моделі розташовані у порядку зростання ціни.

RZTK G 3500

Найдоступніший із цієї трійки — однофазний рамний генератор RZTK G 3500 із синхронним альтернатором на 230 В. Він видає 2,8 кВт номінальної та до 3,2 кВт максимальної потужності. Чотиритактний двигун RZ168F1 об'ємом 208 куб. см (7,5 к.с.) запускається вручну і розрахований на ресурс від 1500 мотогодин. Паливного бака на 14 л вистачає приблизно на 15 годин роботи при витраті 0,8–1,5 л бензину АІ-92 на годину.

Бензиновий генератор RZTK G 3500 Фото: rozetka.com.ua

Блок AVR стабілізує напругу, тому до генератора підключають навіть зварювальні інвертори. На панелі розташовані дві розетки Schuko на 16 А, вихід 12 В та дисплей із вольтметром, індикатором частоти та лічильником мотогодин. Передбачено захист від короткого замикання, металеві екрани та автостоп при низькому рівні масла (картер 0,6 л). Весь пристрій без коліс важить 40 кг (605 × 435 × 450 мм), гарантія від Rozetka — 12 місяців.

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Найголовніше з відгуків:

Власники відзначають легкий запуск та тривалий термін експлуатації: при наробці 270 годин один із покупців без проблем заводив станцію взимку при -25 °C на маслі 5/30 і довго витримував навантаження в 2,6 кВт (обігрівач, холодильник і роутери). Серед недоліків відзначають вагу 40 кг без коліс та дрібні поломки під час експлуатації: у різних користувачів перетирався шнур стартера, слабо трималася кришка бака, виходив з ладу вольтметр під час обкатки, а також була потрібна заміна свічки, чистка жиклера або регулювання клапанів кожні 60 годин.

Ціна в Україні:

RZTK G 3500 — 14 999 грн.

KRAFT&DELE KD684

Польський інверторний генератор KRAFT&DELE KD684 видає однофазний струм напругою 230 В із чистою синусоїдою та стабільністю напруги ±1 %, що підходить для котлів, комп’ютерів та медичного обладнання. Номінальна потужність — 1,9 кВт, максимальна — 2,1 кВт. Чотиритактний двигун з повітряним охолодженням і хромованим поршнем споживає 0,7 л/год, а 3-літрового бака вистачає на 4,3 години роботи.

Бензиновий генератор потужністю 2,1 кВт KRAFT&DELE KD684 Фото: rozetka.com.ua

Система Intelligent Throttle автоматично знижує оберти при невеликому навантаженні, заощаджуючи паливо та ресурс. Є блок AVR, захист від перевантаження та низького рівня масла (картер 0,55 л), сталева рама з амортизуючими подушками та захист корпусу IP23. На панелі розміщено одну розетку 230 В, вихід 12 В та порт USB Type-A. Вага генератора становить 16 кг при розмірах 473 × 263 × 416 мм, рівень шуму згідно з технічними характеристиками — 80 дБ.

Найголовніше з відгуків:

Покупці відзначають невелику вагу, компактність та економічний еко-режим, а також зазначають, що на слух пристрій працює досить тихо. У коментарях підтверджують, що модель без проблем забезпечує роботу холодильника, насоса опалення та освітлення будинку; нарікань на цей генератор власники не залишили.

Ціна в Україні:

KRAFT&DELE KD684 — 24 799 грн.

UniPOWER H3150iS

Інверторний генератор UniPOWER H3150iS випускається китайським заводом Hwasdan і також забезпечує чисту синусоїду для чутливої електроніки. Номінальна потужність — 2,5 кВт, максимальна — 3,0 кВт, обмотка генератора — мідна. Одноциліндровий двигун H120i об'ємом 120 куб. см з ручним запуском працює на бензині А-92 або А-95 (бак 6 л, до 4 годин при номінальному навантаженні). При слабкому навантаженні режим ECO знижує оберти та економить до 50% палива.

Інверторний генератор UniPOWER H3150iS (2,8 кВт) Фото: rozetka.com.ua

Для підключення техніки передбачено одну євророзетку на 230 В, прикурювач на 12 В (8,3 А) та подвійний USB-порт. Вбудовано цифровий мультиметр із лічильником мотогодин, датчики палива та масла, а також захист від перегріву та перевантаження з AVR. Корпус розмірами 500 × 295 × 490 мм важить 20,5 кг, заявлений рівень шуму — 70 дБ. Гарантія — 6 місяців або 500 мотогодин.

Найголовніше з відгуків:

Власники відзначають економічність та тиху роботу. Один покупець у еко-режимі забезпечує електроенергією весь будинок (холодильник, двоконтурний котел, роутер, телевізор і світло), а інший — одразу два холодильники, дві морозильні камери та освітлення, причому під час увімкнення кавоварки станція сама переходить у звичайний режим. З мінусів в одному відгуку поскаржилися на сторонні шуми, просідання без навантаження, універсальну інструкцію одразу для моделей H2250iS і H3150iS, а також сигнал перевантаження під час роботи на повних 3,0 кВт (продавець уточнив, що на 3,0 кВт вже спрацьовує попередження, а просідання можливі через неякісне паливо).

Ціна в Україні:

UniPOWER H3150iS — 29 200 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що серед зарядних станцій є дешевший аналог EcoFlow, який можна придбати замість Delta 3 Classic.