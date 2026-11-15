Дешевший аналог EcoFlow: найкраща станція, яку можна придбати замість Delta 3 Classic

Зарядна станція FOSSiBOT F1800 із ємністю 1024 Вт·год і потужністю 1800 Вт коштує дешевше за популярні моделі від Bluetti та EcoFlow, не поступаючись їм за основними параметрами.

Найближчий аналог EcoFlow Delta 3 Classic зараз коштує 36 880 грн, тобто майже на вісім тисяч дорожче. Фокус проаналізував можливості FOSSiBOT F1800, підрахував час роботи побутової техніки та зібрав відгуки покупців.

Можливості FOSSiBOT F1800

Модель призначена для забезпечення електропостачання квартири під час відключень світла. Станція видає чисту синусоїду на дві розетки 230 В, тому до неї підключають газові котли, холодильники та комп’ютери. Акумуляторна батарея базується на елементах EVE LiFePO4 з ресурсом до 4000 циклів та п’ятирічною гарантією.

Від мережі на 1200 Вт станція заряджається на 80 % за 45 хвилин і повністю заряджається приблизно за годину. Від генератора потужністю 1200 Вт заряджання займає близько 1 години 8 хвилин, від сонячних панелей потужністю 500 Вт — близько двох годин, а від прикурювача потужністю 120 Вт — близько дев'яти годин.

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Керувати параметрами можна зі смартфона в додатку FOSSiBOT через Wi-Fi та Bluetooth. У режимі ECO станція надає пріоритет сонячній енергії, переходить на обхідний режим за наявності мережі та захищає елементи від глибокого розряду. Рівень шуму не перевищує 30 дБ, режим ДБЖ перемикається швидше ніж за 10 мс, а в корпус вбудовані ручка та ліхтарик із трьома режимами (звичайне світло, SOS та стробоскоп).

Зарядна станція Fossibot F1800: передня та задня панелі Фото: FOSSiBOT

Характеристики FOSSiBOT F1800:

Ємність і термін експлуатації: 1024 Вт·год (EVE LiFePO4, до 4000 циклів, гарантія 5 років).

1024 Вт·год (EVE LiFePO4, до 4000 циклів, гарантія 5 років). Потужність: 1800 Вт номінальна, чиста синусоїда.

1800 Вт номінальна, чиста синусоїда. Виходи: 2 розетки 230 В, 2 порти USB-C (Power Delivery 3.0 до 140 Вт), 1 порт USB-A (QC 3.0, 18 Вт), прикурювач 12 В / 10 А, роз'єм XT60.

2 розетки 230 В, 2 порти USB-C (Power Delivery 3.0 до 140 Вт), 1 порт USB-A (QC 3.0, 18 Вт), прикурювач 12 В / 10 А, роз'єм XT60. Зарядка: від мережі до 1200 Вт (близько 1 години), від сонця до 500 Вт, від автомобіля 120 Вт.

від мережі до 1200 Вт (близько 1 години), від сонця до 500 Вт, від автомобіля 120 Вт. Функції: ДБЖ менше 10 мс, режим ECO, ліхтарик, керування через Wi-Fi та Bluetooth.

ДБЖ менше 10 мс, режим ECO, ліхтарик, керування через Wi-Fi та Bluetooth. Вага: 11,25 кг.

Ціна в Україні:

FOSSiBOT F1800 — 28 990 грн.

— 28 990 грн. EcoFlow Delta 3 Classic — 36 880 грн.

Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 Classic: аналог Fossibot F1800 у схожому ціновому діапазоні Фото: EcoFlow

Порівняння з EcoFlow Delta 3 Classic

При однаковій ємності 1024 Вт·год і номінальній потужності 1800 Вт станція FOSSiBOT F1800 обходиться помітно дешевше, ніж EcoFlow Delta 3 Classic. Окрім ціни, вона виграє за роз’ємами: у FOSSiBOT обидва порти USB-C видають до 140 Вт, тоді як у EcoFlow один обмежений до 100 Вт, а другий — до 30 Вт. У F1800 також є авторозетка 12 В, вихід XT60 і вбудований ліхтар, при цьому вона важить менше (11,25 кг проти 12,1 кг).

EcoFlow Delta 3 Classic також має свої переваги. Виробник заявляє, що робочий діапазон температур становить від -10 до +45 °C. Крім того, до мобільного додатка EcoFlow менше нарікань, тоді як на програмне забезпечення FOSSiBOT власники іноді скаржаться.

Скільки прослужить техніка FOSSiBOT F1800

Нижче наведено приблизні розрахунки з урахуванням втрат інвертора близько 15% — через розетку 230 В станція видає близько 870 Вт·год корисної енергії. Кінцевий час залежить від стану приладів і температури:

Маршрутизатор і термінал GPON (10–12 Вт): близько 40–70 годин (через розетку 230 В частина заряду витрачається на холостий хід інвертора).

близько 40–70 годин (через розетку 230 В частина заряду витрачається на холостий хід інвертора). Ноутбук (офісний 35–50 Вт / ігровий 80–120 Вт): 17–24 години для офісного та 7–11 годин для ігрового (при зарядці через USB-C втрати менші).

17–24 години для офісного та 7–11 годин для ігрового (при зарядці через USB-C втрати менші). Холодильник (у середньому 60–80 Вт·год на годину за рахунок пауз): близько 11–14 годин.

близько 11–14 годин. Газовий котел (80–110 Вт): приблизно 8–11 годин.

приблизно 8–11 годин. Телевізор 43–55 дюймів (60–100 Вт): 8,5–14,5 годин.

8,5–14,5 годин. ПК з монітором (120–180 Вт): 5–7 годин.

5–7 годин. Базове навантаження квартири — освітлення, холодильник, роутер і гаджети (200–250 Вт): 3,5–4,5 години.

Зарядна станція FOSSiBOT F1800: фотографії покупців Фото: rozetka.com.ua

Що кажуть покупці в Україні

На платформі Rozetka ця модель має рейтинг 4,8 з 5 на основі 38 відгуків. Власники відзначають тиху роботу та швидке заряджання за годину — цього вистачає, щоб встигнути зарядити акумулятор у короткі проміжки часу, коли є світло.

Фактичні виміри покупців збігаються з розрахунками:

Холодильник і освітлення: в одному з відгуків станція пропрацювала 10 годин із холодильником або морозильною камерою (потім відновили електропостачання), в іншому — заряду холодильника та кухонних світильників вистачило на 11–12 годин.

в одному з відгуків станція пропрацювала 10 годин із холодильником або морозильною камерою (потім відновили електропостачання), в іншому — заряду холодильника та кухонних світильників вистачило на 11–12 годин. Газовий котел: один власник отримав 7 годин роботи котла, інший підтвердив стабільний запуск котла марки Ferroli.

один власник отримав 7 годин роботи котла, інший підтвердив стабільний запуск котла марки Ferroli. Потужна техніка та економія заряду: покупці без проблем вмикали фен на 1000 Вт, невеликий чайник на 600 Вт та праску. Також один із користувачів перевірив набір із двох ламп по 10 Вт, холодильника Samsung, роутера та телевізора — заряду вистачило на 5 годин, але без телевізора та при періодичному вмиканні холодильника він продовжив роботу до 12 годин.

Головна скарга у відгуках стосується програмного забезпечення. Один із власників поскаржився, що станція постійно втрачає зв'язок із додатком і показує помилки "не в мережі" або "оновлення додатка", причому не допомогли ні перевстановлення програми, ні зміна налаштувань на маршрутизаторі, підключеному до ДБЖ.

Раніше повідомлялося, що в Україні продається зарядна станція ALLPOWERS R1500 Lite з цікавими характеристиками за свою ціну. Вона оснащена акумулятором на 1056 Вт·год, інвертором на 1600 Вт та чотирма розетками на 230 В. За характеристиками модель близька до EcoFlow DELTA 3, але коштує помітно дешевше за конкурента.

Також Фокус повідомляв, що існує недооцінена зарядна станція потужністю 800 Вт, яка наразі продається за вигіднішою ціною, ніж інші аналоги.