Более дешевый аналог EcoFlow: лучшая станция, которую можно купить вместо Delta 3 Classic
Зарядная станция FOSSiBOT F1800 при емкости 1024 Вт·ч и мощности 1800 Вт стоит дешевле популярных моделей от Bluetti и EcoFlow, не уступая им по главным параметрам.
Ближайший аналог EcoFlow Delta 3 Classic сейчас стоит 36 880 грн, то есть почти на восемь тысяч дороже. Фокус разобрал возможности FOSSiBOT F1800, посчитал время работы домашней техники и собрал отзывы покупателей.
Возможности FOSSiBOT F1800
Модель рассчитана на питание квартиры при отключениях света. Станция выдает чистую синусоиду на две розетки 230 В, поэтому к ней подключают газовые котлы, холодильники и компьютеры. Батарея базируется на ячейках EVE LiFePO4 с ресурсом до 4000 циклов и пятилетней гарантией.
От сети 1200 Вт станция набирает 80% за 45 минут и полностью заряжается примерно за час. От генератора на 1200 Вт пополнение занимает около 1 часа 8 минут, от солнечных панелей на 500 Вт — около двух часов, а от прикуривателя на 120 Вт — около девяти часов.
Управлять параметрами можно со смартфона в приложении FOSSiBOT по Wi-Fi и Bluetooth. В режиме ECO станция отдает приоритет солнцу, переходит в обход при наличии сети и защищает ячейки от глубокого разряда. Шум не превышает 30 дБ, режим ИБП переключается быстрее 10 мс, а в корпус встроены ручка и фонарь с тремя режимами (обычный свет, SOS и стробоскоп).
Характеристики FOSSiBOT F1800:
- Емкость и ресурс: 1024 Вт·ч (EVE LiFePO4, до 4000 циклов, гарантия 5 лет).
- Мощность: 1800 Вт номинальная, чистая синусоида.
- Выходы: 2 розетки 230 В, 2 порта USB-C (Power Delivery 3.0 до 140 Вт), 1 порт USB-A (QC 3.0, 18 Вт), прикуриватель 12 В / 10 А, разъем XT60.
- Зарядка: от сети до 1200 Вт (около 1 часа), от солнца до 500 Вт, от авто 120 Вт.
- Функции: ИБП менее 10 мс, режим ECO, фонарик, управление по Wi-Fi и Bluetooth.
- Вес: 11,25 кг.
Цена в Украине:
- FOSSiBOT F1800 — 28 990 грн.
- EcoFlow Delta 3 Classic — 36 880 грн.
Сравнение с EcoFlow Delta 3 Classic
При одинаковой емкости 1024 Вт·ч и номинале 1800 Вт станция FOSSiBOT F1800 обходится заметно дешевле EcoFlow Delta 3 Classic. Помимо цены, она выигрывает по разъемам: у FOSSiBOT оба порта USB-C выдают до 140 Вт, тогда как у EcoFlow один ограничен 100 Вт, а второй — 30 Вт. В F1800 также есть авторозетка 12 В, выход XT60 и встроенный фонарь, при этом весит она меньше (11,25 кг против 12,1 кг).
У EcoFlow Delta 3 Classic тоже есть свои преимущества. Производитель заявляет рабочий диапазон температур от -10 до +45 °C. Кроме того, у мобильного приложения EcoFlow меньше нареканий, тогда как на софт FOSSiBOT владельцы иногда жалуются.
Сколько проработает техника от FOSSiBOT F1800
Ниже приведены примерные расчеты с учетом потерь инвертора около 15% — через розетку 230 В станция отдает около 870 Вт·ч полезной энергии. Итоговое время зависит от состояния приборов и температуры:
- Роутер и терминал GPON (10-12 Вт): около 40-70 часов (через розетку 230 В часть заряда уходит на холостой ход инвертора).
- Ноутбук (офисный 35-50 Вт / игровой 80-120 Вт): 17-24 часа для офисного и 7-11 часов для игрового (при зарядке по USB-C потери ниже).
- Холодильник (в среднем 60-80 Вт·ч в час за счет пауз): около 11-14 часов.
- Газовый котел (80-110 Вт): примерно 8-11 часов.
- Телевизор 43-55 дюймов (60-100 Вт): 8,5-14,5 часа.
- ПК с монитором (120-180 Вт): 5-7 часов.
- Базовая нагрузка квартиры — свет, холодильник, роутер и гаджеты (200-250 Вт): 3,5-4,5 часа.
Что говорят покупатели в Украине
На площадке Rozetka у модели рейтинг 4,8 из 5 на основе 38 отзывов. Владельцы хвалят тихую работу и быструю зарядку за час — этого хватает, чтобы успевать зарядить батарею в короткие окна со светом.
Реальные замеры покупателей совпадают с расчетами:
- Холодильник и свет: в одном из отзывов станция проработала 10 часов с холодильником или морозилкой (дальше вернули свет), в другом связки холодильника и кухонных светильников хватило на 11-12 часов.
- Газовый котел: один владелец получил 7 часов работы котла, другой подтвердил стабильный запуск котла марки Ferroli.
- Мощная техника и экономия заряда: покупатели без проблем включали фен на 1000 Вт, небольшой чайник на 600 Вт и утюг. Также один из пользователей проверил набор из двух ламп по 10 Вт, холодильника Samsung, роутера и телевизора — заряда хватило на 5 часов, но без ТВ и при периодическом включении холодильника он растянул работу на 12 часов.
Ключевая претензия в отзывах касается программного обеспечения. Один из владельцев пожаловался, что станция постоянно теряет связь с приложением и показывает ошибки "не в сети" или "обновление приложения", причем не помогли переустановка программы и смена настроек при роутере на бесперебойнике.
Ранее сообщалось, что в Украине продается зарядная станция ALLPOWERS R1500 Lite с интересными параметрами за свои деньги. Она предлагает батарею на 1056 Вт·ч, инвертор на 1600 Вт и четыре розетки 230 В. По характеристикам модель близка к EcoFlow DELTA 3, но обходится заметно дешевле конкурента.
Также Фокус писал, что есть недооцененная зарядная станция на 800 Вт, которая в данный момент продается по более выгодной цене, чем другие аналоги.