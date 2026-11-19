Фокус отобрал три бюджетные зарядные станции на батареях LiFePO4, которые сейчас продаются в Украине. Мы разобрали их назначение, разъемы и посчитали, сколько от каждой проработает подходящая техника.

При отключениях света мощная станция может быть слишком дорогой для большинства, а ее потенциал не всегда задействуется на полную. Чтобы оставаться на связи, сохранить интернет и зарядить ноутбук с телефонами, достаточно компактной электростанции за умеренную цену.

Рассказываем про самые выгодные варианты по соотношению цена/емкость в ноябре 2026 года.

GaiaRay Delta (Eg015Li)

Самая легкая и дешевая станция подборки (1,75 кг) создана для поддержания интернета, освещения и зарядки гаджетов дома или в поездках. Внутри стоит батарея LiFePO4 емкостью 153,6 Вт·ч с ресурсом от 2500 циклов. Номинальная мощность — 200 Вт, причем розетка выдает модифицированную синусоиду: ноутбуки, телевизоры и обычные блоки питания от нее работают, но котлы, холодильники и любые приборы мощнее 200 Вт подключать нельзя.

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Зарядная станция GaiaRay Delta Фото: rozetka.com.ua

От розетки через адаптер 15 В / 2 А станция полностью заряжается примерно за 6 часов — это важно учитывать при коротких окнах света. Также поддерживаются солнечные панели до 45 Вт (18 В). Корпус из ударопрочного пластика размером 180 x 185 x 130 мм оснащен дисплеем и фонарем с четырьмя режимами, включая сигнал SOS. Гарантия — 12 месяцев при условии сохранения коробки и полного комплекта.

Разъемы:

1 универсальная розетка 220-240 В (200 Вт, модифицированная синусоида);

1 порт USB-C PD (20 Вт);

1 порт USB-A (5 В / 2,4 А, до 12 Вт);

2 выхода DC5521 (12 В / 3 А) для прямого питания роутеров и LED-лент без инвертора;

1 вход DC для зарядки от сети или солнца.

Примерное время работы приборов:

Расчеты ниже даны с учетом потерь преобразования — около 130 Вт·ч полезной энергии на розетке и около 140 Вт·ч по постоянному току:

Роутер и терминал GPON (10-12 Вт): 11-14 часов через выходы DC5521 (через розетку 230 В — меньше из-за потерь инвертора).

11-14 часов через выходы DC5521 (через розетку 230 В — меньше из-за потерь инвертора). Офисный ноутбук (35-50 Вт): 2,5-3,5 часа от розетки 230 В (порт USB-C здесь всего на 20 Вт, чего мало для работы большинства лэптопов).

2,5-3,5 часа от розетки 230 В (порт USB-C здесь всего на 20 Вт, чего мало для работы большинства лэптопов). Телевизор 32-43 дюйма (40-60 Вт): 2-3 часа.

2-3 часа. Смартфон (~18-20 Вт·ч): 6-7 полных зарядок.

Цена в Украине:

GaiaRay Delta (153,6 Вт·ч, 200 Вт) — 6975 грн.

FOSSiBOT FDC300

Модель FOSSiBOT FDC300 рассчитана на тех, кто дольше работает с ноутбуком и ценит быструю зарядку. При емкости 288 Вт·ч (LiFePO4, более 3000 циклов) и весе 2,66 кг она выдает до 300 Вт через розетку 230 В с чистой синусоидой. Главный козырь — два порта USB-C мощностью до 140 Вт каждый: современные ноутбуки можно питать напрямую без потерь на инверторе.

Станция поддерживает сквозную зарядку и быстро набирает энергию: при подаче питания через два порта USB-C (до 200 Вт суммарно) и разъем XT60 (до 120 Вт от солнца или авто) мощность достигает 260 Вт, а полное пополнение занимает 74 минуты. В пластиковый корпус 135 x 135 x 205 мм встроены ручка, фонарик, экран и вентилятор охлаждения на 2,3 Вт с автовыключением при простое. Рабочая температура — от -10 до +40 °C, гарантия — 12 месяцев.

Зарядная станция FOSSiBOT FDC300 Фото: rozetka.com.ua

Разъемы:

1 розетка 230 В (300 Вт, чистая синусоида);

2 двунаправленных порта USB-C (Power Delivery до 140 Вт каждый — на вход и выход);

1 порт USB-C (30 Вт);

1 порт USB-A (QC 3.0, до 18 Вт);

разъем XT60 (вход до 120 Вт от солнечных панелей 11,5-28 В или авто, в таблице характеристик также указан как выходной интерфейс).

Примерное время работы приборов:

Полезная емкость — около 260-270 Вт·ч по портам USB-C и около 245 Вт·ч через розетку 230 В:

Офисный ноутбук (35-50 Вт): 5-7,5 часа через USB-C.

5-7,5 часа через USB-C. Игровой или мощный рабочий ноутбук (80-120 Вт): 2-3 часа через порт USB-C на 140 Вт.

2-3 часа через порт USB-C на 140 Вт. Роутер и терминал GPON (10-12 Вт): около 15-20 часов через розетку 230 В (часть заряда уходит на холостой ход инвертора).

около 15-20 часов через розетку 230 В (часть заряда уходит на холостой ход инвертора). Смартфон (~18-20 Вт·ч): 12-13 зарядок.

Цена в Украине:

FOSSiBOT FDC300 (288 Вт·ч, 300 Вт) — 8499 грн.

Зарядная станция Ctolity AP400 Фото: rozetka.com.ua

CTOLITY AP400

Пожалуй, самая выгодная модель нашего топа, если учитывать, что конкуренты с той же мощностью стоят обычно на несколько тысяч гривен дороже. Подходит для дома или офиса в роли компактного бесперебойника. Емкая батарея LiFePO4 на 345,6 Вт·ч сочетается с инвертором на 500 Вт (220 В) и режимом ИБП (UPS), который переключает питание быстрее 20 мс при отключении сети — настольный ПК, монитор или роутер не успевают перезагрузиться.

От розетки или автомобильного прикуривателя станция заряжается мощностью до 150 Вт примерно за 2,3 часа, в комплекте идут оба кабеля. На корпусе сразу семь выходов для одновременной зарядки множества гаджетов, но порт USB-C ограничен 22,5 Вт — поэтому ноутбуки здесь лучше подключать через свой блок питания в розетку 220 В. Для переноски предусмотрена ручка.

Разъемы:

1 розетка 220 В (до 500 Вт);

1 порт USB-C (22,5 Вт);

3 порта USB-A (QC 3.0, до 18 Вт);

1 автомобильный выход 12 В;

1 разъем DC5525 (12 В, вход/выход).

Примерное время работы приборов:

Полезная емкость — около 294 Вт·ч через розетку 220 В и около 310 Вт·ч через выход 12 В:

Роутер и терминал GPON (10-12 Вт): 24-28 часов через выход 12 В DC5525 (через розетку 220 В — около 18-22 часов).

24-28 часов через выход 12 В DC5525 (через розетку 220 В — около 18-22 часов). Офисный ноутбук (35-50 Вт): 6-8 часов через розетку 220 В.

6-8 часов через розетку 220 В. Телевизор 43-55 дюймов (60-100 Вт): 3-5 часов.

3-5 часов. Настольный ПК с монитором (120-180 Вт): 1,5-2,5 часа.

Цена в Украине:

CTOLITY AP400 (345,6 Вт·ч, 500 Вт) — 12 899 грн.

Напомним, этой осенью мы сообщали про популярные недорогие зарядные станции для ноутбука. В этом обзоре Фокус собрал три удачные и доступные модели от Marstek, Bluetti и Oukitel.

Также писали про хорошую альтернативу Bluetti. Рассказываем, что предлагает зарядная станция OSCAL PowerMax 1800 SE.