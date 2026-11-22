Выход GTA 6 привлек внимание не только поклонников видеоигр, но и мошенников. Киберпреступники используют ажиотаж вокруг новой игры, чтобы выманивать деньги и личные данные пользователей.

Эксперты призывают геймеров проявлять осторожность в отношении предложений о предзаказе и раннем доступе, сообщает издание UNILAD.

Эксперт по личным финансам Confused.com Тара Эванс отметила, что громкие релизы игр создают благоприятные условия для мошенничества. По её словам, злоумышленники рассчитывают на то, что взволнованные поклонники GTA 6 могут не проверять достоверность предложений.

В частности, опасность представляют поддельные страницы предварительного заказа и объявления о возможности получить ранний доступ к игре.

Согласно данным исследования, на которое ссылается эксперт, 52 % взрослых жителей Великобритании заявили, что становились жертвами мошенников.

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Эксперты рекомендуют скачивать игру только из официальных цифровых магазинов, в частности PlayStation Store и Xbox Store.

Кроме того, геймеров предупреждают о необходимости проверять сообщения по электронной почте, SMS и публикации в социальных сетях. Мошенники могут использовать эти каналы для распространения поддельных предложений, связанных с игрой.

Тем, кто хочет приобрести физическую версию, рекомендуется обращаться к проверенным продавцам. По информации издания, коллекционная коробковая версия может содержать код для загрузки игры, а не сам диск.

В материале также приводятся данные о мошенничестве в США: по разным оценкам, от 20% до 30% взрослых американцев лично теряли деньги или данные из-за мошеннических схем.

Предупреждение после выхода игры обнародовали и американские правоохранительные органы. В частности, полиция Атланты призвала игроков не переносить поведение персонажей GTA в реальную жизнь.

"Не путайте виртуальные развлечения с реальными последствиями. Вождение в нетрезвом виде, неосторожное вождение, угон автомобилей и насилие влекут за собой реальные последствия", — подчеркнули правоохранители.

В департаменте полиции Гринсборо в Северной Каролине отреагировали на выход игры с юмором. Там написали, что GTA 6 должна выйти как можно скорее, чтобы геймеры оставались дома, а полиция могла отдохнуть.

Напомним, что Фокус писал о том, чем заканчивается игра Grand Theft Auto 6. История Джейсона и Люсии может иметь три разных финала.

Также напоминаем, что в день выхода GTA 6, 19 ноября 2026 года, в сети появился полный список композиций для главной поп-радиостанции игры, Flash FM.