Вихід GTA 6 привернув увагу не лише шанувальників відеоігор, а й шахраїв. Кіберзлочинці використовують ажіотаж навколо нової гри, щоб виманювати гроші та особисті дані користувачів.

Експерти закликають геймерів бути обережними з пропозиціями попереднього замовлення та раннього доступу, повідомляє видання UNILAD.

Експертка з особистих фінансів Confused.com Тара Еванс зазначила, що гучні релізи ігор створюють сприятливі умови для шахрайства. За її словами, зловмисники розраховують на те, що схвильовані шанувальники GTA 6 можуть не перевіряти достовірність пропозицій.

Зокрема, небезпеку становлять підроблені сторінки попереднього замовлення та оголошення про можливість отримати ранній доступ до гри.

За даними дослідження, на яке посилається експертка, 52% дорослих жителів Великої Британії заявили, що ставали мішенями шахраїв.

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Фахівці радять завантажувати гру лише з офіційних цифрових магазинів, зокрема PlayStation Store та Xbox Store.

Також геймерів попереджають про необхідність перевіряти повідомлення електронною поштою, SMS та публікації в соціальних мережах. Шахраї можуть використовувати ці канали для поширення фальшивих пропозицій, пов'язаних із грою.

Тим, хто хоче придбати фізичне видання, варто звертатися до перевірених продавців. За інформацією видання, колекційна коробкова версія може містити код для завантаження гри, а не сам диск.

У матеріалі також наводять дані щодо шахрайства у США: за різними оцінками, від 20% до 30% дорослих американців особисто втрачали гроші або дані через шахрайські схеми.

Попередження після виходу гри оприлюднили й американські правоохоронці. Зокрема, поліція Атланти закликала гравців не переносити поведінку персонажів GTA у реальне життя.

"Не плутайте віртуальні розваги з реальними рішеннями. Водіння в нетверезому вигляді, безрозсудне водіння, крадіжка автомобілів та насильство мають реальні наслідки", — наголосили правоохоронці.

У департаменті поліції Грінсборо в Північній Кароліні відреагували на вихід гри з гумором. Там написали, що GTA 6 має якнайшвидше з'явитися, аби геймери залишалися вдома, а поліція могла відпочити.

Нагадаємо, що Фокус писав про те, чим закінчується гра Grand Theft Auto 6. Історія Джейсона та Люсії може мати три різні кінцівки.

Також нагадуємо, що в день виходу GTA 6, 19 листопада 2026 року, у мережі з’явився повний список композицій для головної поп-радіостанції гри, Flash FM.