При жестких графиках отключений света важна не только емкость станции, но и скорость зарядки. О плюсах и минусах Anker Solix C1000X Gen2 — в обзоре Фокуса.

Обычно киловаттным моделям на восполнение энергии требуется от часа до двух, тогда как Anker Solix C1000X Gen2 в режиме быстрой зарядки набирает 100% за 49 минут.

Кроме высокой скорости зарядки, станция за 36 499 грн предлагает мощность 2000 Вт и корпус с относительно небольшим весом 11,3 кг. Рассказываем про параметры Anker Solix C1000X Gen2 и как станция показывает себя в наших реалиях, согласно отзывам в Украине.

Возможности Anker Solix C1000X Gen2

Станция рассчитана на резервное питание квартиры при блэкаутах и выезды на природу. Используется аккумулятор LiFePO4 на 1024 Вт·ч (технология InfiniPower), который сохраняет минимум 80% емкости после 4000 циклов зарядки. Инвертор выдает чистую синусоиду при номинальной мощности 2000 Вт (пиковая заявлена до 3000 Вт) — этого хватает на бытовую электронику во главе с холодильником.

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Технология HyperFlash, с которой станция заряжается от розетки при мощности до 1600 Вт за 49 минут, — важное преимущество. Функция включается в мобильном приложении. От солнечных панелей до 600 Вт зарядка занимает 1,8 часа, от автомобиля — 12,3 часа. При нагрузке до 200 Вт шум держится на уровне 20 дБ, режим бесперебойника (UPS) переключается за 10 мс, а приложение Anker по Wi-Fi и Bluetooth позволяет удаленно следить за расходом, выставлять пороги заряда/разряда и включать режим TOU для пополнения энергии в самое выгодное время.

Характеристики Anker Solix C1000X Gen2:

Емкость и ресурс: 1024 Вт·ч (LiFePO4, от 4000 циклов).

1024 Вт·ч (LiFePO4, от 4000 циклов). Мощность: 2000 Вт номинальная (пиковая до 3000 Вт), чистая синусоида.

2000 Вт номинальная (пиковая до 3000 Вт), чистая синусоида. Выходы (9 портов): 4 розетки 230 В, 2 порта USB-C на 140 Вт (Power Delivery), 1 порт USB-C на 15 Вт, 1 порт USB-A (12 Вт) и автомобильный прикуриватель (12 В / 10 А).

4 розетки 230 В, 2 порта USB-C на 140 Вт (Power Delivery), 1 порт USB-C на 15 Вт, 1 порт USB-A (12 Вт) и автомобильный прикуриватель (12 В / 10 А). Зарядка: от сети до 1600 Вт (49 минут до 100%), от солнечных панелей до 600 Вт (1,8 часа), от авто (12,3 часа).

от сети до 1600 Вт (49 минут до 100%), от солнечных панелей до 600 Вт (1,8 часа), от авто (12,3 часа). Функции и корпус: ИБП (до 10 мс), сквозная зарядка, экран, управление по Wi-Fi и Bluetooth, размеры 384 x 208 x 244 мм, вес 11,3 кг.

Цена в Украине:

Anker Solix C1000X Gen2 (1024 Вт·ч, 2000 Вт) — 36 499 грн.

Anker Solix C1000X Gen2 Фото: Anker

Что говорят покупатели в Украине

На площадке Rozetka владельцы хвалят новинку за тихую работу, компактность и скорость зарядки — даже те, кто берет уже вторую станцию Anker, отмечают, насколько легче и компактнее стало второе поколение. Отдельно выделяют приложение с подключением по Wi-Fi и гибкой настройкой пределов заряда и разряда. По одному из замеров, старый холодильник возрастом более 20 лет вместе с морозильной камерой проработал от станции 12 часов, разрядив батарею с 80% до 13%.

Покупатели выделяют следующие нюансы:

Работа в режиме ИБП (UPS): один владелец столкнулся с тем, что при переключении с сети на батарею телевизор иногда перезагружается, а холодильник с обычным поршневым компрессором уходит в защиту из-за разрыва фазы (при таком сценарии может понадобиться реле задержки включения — хотя у другой покупательницы старый холодильник с морозилкой отработал 12 часов без проблем).

один владелец столкнулся с тем, что при переключении с сети на батарею телевизор иногда перезагружается, а холодильник с обычным поршневым компрессором уходит в защиту из-за разрыва фазы (при таком сценарии может понадобиться реле задержки включения — хотя у другой покупательницы старый холодильник с морозилкой отработал 12 часов без проблем). Автоотключение экрана: дисплей со временем сам гаснет, что заложено в прошивку.

дисплей со временем сам гаснет, что заложено в прошивку. Комплектация: в коробке идет только один кабель питания от розетки 230 В, без проводов для автомобиля или солнечных панелей.

Также Фокус писал, что есть зарядная станция для дома от альтернативного бренда с большей емкостью, чем у EcoFlow Delta 3.