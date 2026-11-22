За умов жорсткого графіку відключень електроенергії важливою є не лише ємність станції, а й швидкість заряджання. Про переваги та недоліки Anker Solix C1000X Gen2 — у огляді Фокусу.

Зазвичай кіловатним моделям для повного заряджання потрібно від години до двох, тоді як Anker Solix C1000X Gen2 у режимі швидкого заряджання досягає 100 % за 49 хвилин.

Окрім високої швидкості заряджання, ця станція за 36 499 грн має потужність 2000 Вт та корпус із відносно невеликою вагою — 11,3 кг. Розповідаємо про параметри Anker Solix C1000X Gen2 та про те, як станція показує себе в наших реаліях, згідно з відгуками в Україні.

Можливості Anker Solix C1000X Gen2

Станція призначена для резервного живлення квартири під час відключень електроенергії та поїздок на природу. Використовується акумулятор LiFePO4 на 1024 Вт·год (технологія InfiniPower), який зберігає щонайменше 80% ємності після 4000 циклів заряджання. Інвертор видає чисту синусоїду при номінальній потужності 2000 Вт (пікова заявлена до 3000 Вт) — цього вистачає для побутової електроніки, насамперед холодильника.

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Технологія HyperFlash, завдяки якій станція заряджається від розетки з потужністю до 1600 Вт за 49 хвилин, — важлива перевага. Цю функцію можна увімкнути в мобільному додатку. Від сонячних панелей потужністю до 600 Вт зарядка триває 1,8 години, від автомобіля — 12,3 години. При навантаженні до 200 Вт рівень шуму не перевищує 20 дБ, режим безперебійника (UPS) перемикається за 10 мс, а додаток Anker через Wi-Fi та Bluetooth дозволяє дистанційно стежити за споживанням, встановлювати порогові значення заряду/розряду та вмикати режим TOU для поповнення енергії у найвигідніший час.

Характеристики Anker Solix C1000X Gen2:

Ємність і ресурс: 1024 Вт·год (LiFePO4, від 4000 циклів).

1024 Вт·год (LiFePO4, від 4000 циклів). Потужність: 2000 Вт номінальна (пікова до 3000 Вт), чиста синусоїда.

2000 Вт номінальна (пікова до 3000 Вт), чиста синусоїда. Виходи (9 портів): 4 розетки 230 В, 2 порти USB-C на 140 Вт (Power Delivery), 1 порт USB-C на 15 Вт, 1 порт USB-A (12 Вт) та автомобільний прикурювач (12 В / 10 А).

4 розетки 230 В, 2 порти USB-C на 140 Вт (Power Delivery), 1 порт USB-C на 15 Вт, 1 порт USB-A (12 Вт) та автомобільний прикурювач (12 В / 10 А). Зарядка: від мережі до 1600 Вт (49 хвилин до 100%), від сонячних панелей до 600 Вт (1,8 години), від автомобіля (12,3 години).

від мережі до 1600 Вт (49 хвилин до 100%), від сонячних панелей до 600 Вт (1,8 години), від автомобіля (12,3 години). Функції та корпус: ДБЖ (до 10 мс), наскрізна зарядка, екран, керування через Wi-Fi та Bluetooth, розміри 384 × 208 × 244 мм, вага 11,3 кг.

Ціна в Україні:

Anker Solix C1000X Gen2 (1024 Вт·год, 2000 Вт) — 36 499 грн.

Anker Solix C1000X Gen2 Фото: Anker

Що кажуть покупці в Україні

На сайті Rozetka власники хвалять новинку за тиху роботу, компактність і швидкість заряджання — навіть ті, хто купує вже другу зарядну станцію Anker, відзначають, наскільки легшим і компактнішим стало друге покоління. Окремо відзначають додаток із підключенням через Wi-Fi та гнучким налаштуванням меж заряду й розряду. За одним із вимірів, старий холодильник віком понад 20 років разом із морозильною камерою пропрацював від станції 12 годин, розрядивши акумулятор з 80% до 13%.

Покупці відзначають такі нюанси:

Робота в режимі ДБЖ (UPS): один власник зіткнувся з тим, що під час перемикання з мережі на акумулятор телевізор іноді перезавантажується, а холодильник зі звичайним поршневим компресором переходить у режим захисту через розрив фази (у такому випадку може знадобитися реле затримки ввімкнення — хоча в іншої покупниці старий холодильник із морозильною камерою пропрацював 12 годин без проблем).

один власник зіткнувся з тим, що під час перемикання з мережі на акумулятор телевізор іноді перезавантажується, а холодильник зі звичайним поршневим компресором переходить у режим захисту через розрив фази (у такому випадку може знадобитися реле затримки ввімкнення — хоча в іншої покупниці старий холодильник із морозильною камерою пропрацював 12 годин без проблем). Автоматичне вимкнення екрану: дисплей з часом сам гасне, що закладено в прошивку.

дисплей з часом сам гасне, що закладено в прошивку. Комплектація: у коробці є лише один кабель живлення від розетки 230 В, без кабелів для автомобіля або сонячних панелей.

Також Фокус повідомляв, що існує зарядна станція для дому від альтернативного бренду з більшою ємністю, ніж у EcoFlow Delta 3.