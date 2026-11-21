Про переваги та недоліки FOSSiBOT F2400, однієї з найкращих альтернатив EcoFlow Delta 3, — у огляді Фокусу.

Коли світло відключають на багато годин, кіловатної станції вистачає лише на базовий мінімум. Щоб забезпечити електроенергією одразу весь будинок, потрібна батарея потужністю від 2 кВт·год і потужний інвертор.

Модель FOSSiBOT F2400 коштує в Україні 48 499 грн — приблизно стільки ж, скільки просять за популярні станції на 1024 Вт·год, такі як EcoFlow DELTA 3. Наводимо характеристики моделі, реальні відгуки власників і підраховуємо, скільки часу на ній пропрацює побутова техніка.

Призначення та можливості FOSSiBOT F2400

FOSSiBOT F2400 призначена для використання як основне резервне джерело живлення для цілої квартири чи будинку, хоча підійде й для виїзних завдань. Усередині встановлено акумулятор LiFePO4 ємністю 2048 Вт·год (елементи 51,2 В) з ресурсом понад 4000 циклів до зниження ємності до 80%. Інвертор видає чисту синусоїду номінальною потужністю 2400 Вт і витримує пускові піки до 4800 Вт — цього з запасом вистачає на котли, холодильники, насоси, комп’ютери та кухонні прилади.

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Корисна функція для українських електромереж — фізичний регулятор потужності заряджання від мережі в діапазоні від 300 до 1100 Вт. Якщо напруга в будинку падає, струм зарядки можна зменшити вручну, щоб станція продовжувала заряджатися без збоїв; на повній потужності від розетки батарея заряджається приблизно за 2 години. Також є вхід XT60 для сонячних панелей до 500 Вт (близько 4 годин), автомобільний зарядний пристрій, режим наскрізного живлення та гумові заглушки на портах постійного струму для захисту від пилу та вологи.

FOSSiBOT F2400 Фото: FOSSiBOT

Характеристики FOSSiBOT F2400:

Ємність і термін експлуатації: 2048 Вт·год (LiFePO4, понад 4000 циклів, гарантія 24 місяці).

2048 Вт·год (LiFePO4, понад 4000 циклів, гарантія 24 місяці). Потужність: 2400 Вт номінальна, 4800 Вт пікова, чиста синусоїда.

2400 Вт номінальна, 4800 Вт пікова, чиста синусоїда. Виходи (13 портів): 3 розетки 230 В, 1 порт USB-C на 100 Вт (Power Delivery), 3 порти USB-C по 20 Вт, 2 порти USB-A (QC 3.0, 18 Вт), 2 виходи DC (12 В / 3 А), автомобільний прикурювач (12 В / 10 А) та силовий порт RV (12 В).

3 розетки 230 В, 1 порт USB-C на 100 Вт (Power Delivery), 3 порти USB-C по 20 Вт, 2 порти USB-A (QC 3.0, 18 Вт), 2 виходи DC (12 В / 3 А), автомобільний прикурювач (12 В / 10 А) та силовий порт RV (12 В). Зарядка: від мережі від 300 до 1100 Вт (близько 2 годин), від сонячних панелей до 500 Вт (близько 4 годин), від автомобіля.

від мережі від 300 до 1100 Вт (близько 2 годин), від сонячних панелей до 500 Вт (близько 4 годин), від автомобіля. Керування та корпус: дисплей, додаток для iOS та Android (Wi-Fi та Bluetooth), вбудоване підсвічування, ніша зверху для кабелів, робоча температура заряджання від 0 до +40 °C (розряджання від -10 °C), вага 22 кг.

Ціна в Україні:

FOSSiBOT F2400 (2048 Вт·год, 2400 Вт) — 48 499 грн.

Міні-порівняння з EcoFlow DELTA 3

За порівнянну ціну (48 499 грн проти діапазону цін від 36 000 до 53 000 грн у EcoFlow DELTA 3) FOSSiBOT виграє за головним параметром — ємністю (2048 проти 1024 Вт·год). Також у F2400 вища потужність інвертора (2400 Вт і пікова потужність 4800 Вт проти 1800 і 3600 Вт), більше портів (13 проти 11) і є зручний регулятор потужності зарядки від мережі.

EcoFlow DELTA 3, у свою чергу, набагато легший і мобільніший (13 кг проти 22 кг), швидше заряджається від розетки (1 година проти 2 годин), має 4 розетки на 230 В замість 3 та два порти USB-C по 100 Вт замість одного на 100 Вт. До того ж до EcoFlow можна підключити додаткову батарею, а офіційна гарантія становить 5 років замість 2 років у FOSSiBOT.

FOSSiBOT F2400 (фото покупця) Фото: rozetka.com.ua

Що кажуть покупці в Україні

Покупці хвалять зарядну станцію за тиху роботу, зручну нішу для кабелів та швидку зарядку — у відгуках підтверджують, що з залишковим зарядом 8–10 % батарея заряджається до 100 % за 1,5–2 години, а з 27% заряджається за 1,5 години. Один із власників протестував F2400 одразу на всьому будинку: одночасно без збоїв вона забезпечила роботу холодильника, морозильної камери, двоконтурного котла та свердловинного насоса. Інший користувач уже другий рік живить від неї холодильник, морозильну камеру, комп’ютер, телевізор, а за потреби вмикає мікрохвильовку та фен.

Є й практичні зауваження:

Ергономіка та запах: у перші дні роботи відчувається запах пластику (згодом він вивітрюється), а 22-кілограмовий корпус було б зручніше носити, якби ручки були більш виступаючими.

у перші дні роботи відчувається запах пластику (згодом він вивітрюється), а 22-кілограмовий корпус було б зручніше носити, якби ручки були більш виступаючими. Екран у режимі наскрізного живлення: власник, який підключив станцію як джерело безперебійного живлення для роутера (Pass-Through Charging), поскаржився, що дисплей при цьому постійно світиться і його неможливо вимкнути.

власник, який підключив станцію як джерело безперебійного живлення для роутера (Pass-Through Charging), поскаржився, що дисплей при цьому постійно світиться і його неможливо вимкнути. Випадок із поломкою дисплея: один покупець залишив станцію заряджатися на ніч, і до ранку на екрані почали хаотично блимати всі іконки (при цьому зарядка та відображення показників у додатку працювали). Продавець відмовив у гарантії, а автор відгуку зазначив подібні скарги у інших людей; у коментарях йому нагадали, що після увімкнення світла напруга в мережі може підскакувати до 260–300 В, тому без реле напруги залишати техніку на ніч ризиковано.

Розетки та роз'єми живлення FOSSiBOT F2400 Фото: rozetka.com.ua

Скільки пропрацює техніка FOSSiBOT F2400

Нижче наведено приблизні розрахунки з урахуванням втрат інвертора близько 15% — через розетки 230 В станція видає приблизно 1740 Вт·год корисної енергії. Точний час залежить від стану приладів і температури:

Маршрутизатор та оптичний термінал GPON (10–12 Вт): при прямому підключенні до виходів 12 В (без інвертора) вистачить приблизно на 140–170 годин, через розетку 230 В час роботи помітно менший через фонове споживання інвертора.

при прямому підключенні до виходів 12 В (без інвертора) вистачить приблизно на 140–170 годин, через розетку 230 В час роботи помітно менший через фонове споживання інвертора. Ноутбук (офісний 35–50 Вт / ігровий 80–120 Вт): 35–49 годин для офісної моделі та 14–21 година для ігрової (через USB-C на 100 Вт запас ще трохи більший).

35–49 годин для офісної моделі та 14–21 година для ігрової (через USB-C на 100 Вт запас ще трохи більший). Холодильник (у середньому 60–80 Вт·год на годину з урахуванням пауз компресора): близько 21–29 годин.

близько 21–29 годин. Телевізор 43–55 дюймів (60–100 Вт): 17–29 годин.

17–29 годин. Газовий котел (80–110 Вт): приблизно 16–22 години.

приблизно 16–22 години. Настільний ПК з монітором (120–180 Вт): 9,5–14,5 годин.

9,5–14,5 годин. Базове навантаження всього будинку — холодильник, освітлення, роутер, ноутбук або телевізор (200–250 Вт): 7–8,5 годин роботи.

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У попередньому огляді цієї рубрики також згадувалася зарядна станція Marstek S2000F, яка має ємність 2042 Вт·год і номінальну потужність 2000 Вт за ціною близько 50 000 гривень.