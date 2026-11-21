О преимуществах и недостатках FOSSiBOT F2400, одной из лучших альтернатив EcoFlow Delta 3 — в обзоре Фокуса.

Когда свет отключают на много часов, киловаттной станции хватает только на базовый минимум. Чтобы запитать сразу весь дом, нужна батарея от 2 кВт·ч и мощный инвертор.

Модель FOSSiBOT F2400 стоит в Украине 48 499 грн — примерно столько же, сколько просят за популярные станции на 1024 Вт·ч вроде EcoFlow DELTA 3. Приводим параметры модели, реальные отзывы владельцев и считаем, сколько от нее проработает домашняя техника.

Направленность и возможности FOSSiBOT F2400

FOSSiBOT F2400 рассчитана на роль главного резервного источника питания для целой квартиры или дома, хотя подойдет и для выездных задач. Внутри стоит батарея LiFePO4 емкостью 2048 Вт·ч (ячейки 51,2 В) с ресурсом более 4000 циклов до снижения емкости до 80%. Инвертор выдает чистую синусоиду номинальной мощностью 2400 Вт и держит пусковые пики до 4800 Вт — этого с запасом хватает на котлы, холодильники, насосы, компьютеры и кухонные приборы.

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Полезная фишка для украинских электросетей — физическая ручка регулировки мощности зарядки от сети в пределах от 300 до 1100 Вт. Если напряжение в доме проседает, ток зарядки можно убавить вручную, чтобы станция продолжала заряжаться без сбоев; на полной мощности от розетки батарея заполняется примерно за 2 часа. Также есть вход XT60 для солнечных панелей до 500 Вт (около 4 часов), автомобильная зарядка, режим сквозного питания и резиновые заглушки на портах постоянного тока для защиты от пыли и влаги.

FOSSiBOT F2400 Фото: FOSSiBOT

Характеристики FOSSiBOT F2400:

Емкость и ресурс: 2048 Вт·ч (LiFePO4, более 4000 циклов, гарантия 24 месяца).

2048 Вт·ч (LiFePO4, более 4000 циклов, гарантия 24 месяца). Мощность: 2400 Вт номинальная, 4800 Вт пиковая, чистая синусоида.

2400 Вт номинальная, 4800 Вт пиковая, чистая синусоида. Выходы (13 портов): 3 розетки 230 В, 1 порт USB-C на 100 Вт (Power Delivery), 3 порта USB-C по 20 Вт, 2 порта USB-A (QC 3.0, 18 Вт), 2 выхода DC (12 В / 3 А), автомобильный прикуриватель (12 В / 10 А) и силовой порт RV (12 В).

3 розетки 230 В, 1 порт USB-C на 100 Вт (Power Delivery), 3 порта USB-C по 20 Вт, 2 порта USB-A (QC 3.0, 18 Вт), 2 выхода DC (12 В / 3 А), автомобильный прикуриватель (12 В / 10 А) и силовой порт RV (12 В). Зарядка: от сети от 300 до 1100 Вт (около 2 часов), от солнечных панелей до 500 Вт (около 4 часов), от автомобиля.

от сети от 300 до 1100 Вт (около 2 часов), от солнечных панелей до 500 Вт (около 4 часов), от автомобиля. Управление и корпус: дисплей, приложение для iOS и Android (Wi-Fi и Bluetooth), встроенная подсветка, ниша сверху для кабелей, рабочая температура зарядки от 0 до +40 °C (разряд от -10 °C), вес 22 кг.

Цена в Украине:

FOSSiBOT F2400 (2048 Вт·ч, 2400 Вт) — 48 499 грн.

Мини-сравнение с EcoFlow DELTA 3

За сопоставимые деньги (48 499 грн против диапазона цен от 36 000 до 53 000 грн у EcoFlow DELTA 3) FOSSiBOT выигрывает по главному параметру — емкости (2048 против 1024 Вт·ч). Также у F2400 выше мощность инвертора (2400 Вт и пик 4800 Вт против 1800 и 3600 Вт), больше портов (13 против 11) и есть удобный регулятор мощности зарядки от сети.

У EcoFlow DELTA 3, в свою очередь, намного легче и мобильнее (13 кг против 22 кг), быстрее заряжается от розетки (1 час против 2 часов), предлагает 4 розетки 230 В вместо 3 и два порта USB-C по 100 Вт вместо одного на 100 Вт. К тому же к EcoFlow можно подключить дополнительную батарею, а официальная гарантия составляет 5 лет вместо 2 лет у FOSSiBOT.

FOSSiBOT F2400 (фото покупателя) Фото: rozetka.com.ua

Что говорят покупатели в Украине

Покупатели хвалят станцию за тихую работу, удобную нишу для кабелей и быструю зарядку — в отзывах подтверждают, что с остатка 8-10% батарея набирает 100% за 1,5-2 часа, а с 27% заряжается за 1,5 часа. Один из владельцев протестировал F2400 сразу на всем доме: одновременно без сбоев потянула холодильник, морозильную камеру, двухконтурный котел и скважинный насос. Другой пользователь уже второй год питает от нее холодильник, морозилку, компьютер, телевизор, а при необходимости включает микроволновку и фен.

Есть и практические замечания:

Эргономика и запах: в первые дни работы ощущается запах пластика (позже выветривается), а 22-килограммовый корпус было бы удобнее носить с более выступающими ручками.

в первые дни работы ощущается запах пластика (позже выветривается), а 22-килограммовый корпус было бы удобнее носить с более выступающими ручками. Экран в режиме сквозного питания: владелец, подключивший станцию как бесперебойник для роутера (Pass-Through Charging), пожаловался, что дисплей при этом постоянно горит и его нельзя выключить.

владелец, подключивший станцию как бесперебойник для роутера (Pass-Through Charging), пожаловался, что дисплей при этом постоянно горит и его нельзя выключить. Случай с поломкой дисплея: один покупатель оставил станцию заряжаться на ночь, и к утру на экране начали хаотично мигать все иконки (при этом зарядка и вывод показаний в приложении работали). Продавец отказал в гарантии, а автор отзыва отметил похожие жалобы у других людей; в комментариях ему напомнили, что после подачи света напряжение в сети может подскакивать до 260-300 В, поэтому без реле напряжения оставлять технику на ночь рискованно.

Розетки и разъемы питания FOSSiBOT F2400 Фото: rozetka.com.ua

Сколько проработает техника от FOSSiBOT F2400

Ниже приведены примерные расчеты с учетом потерь инвертора около 15% — через розетки 230 В станция отдает примерно 1740 Вт·ч полезной энергии. Точное время зависит от состояния приборов и температуры:

Роутер и оптический терминал GPON (10-12 Вт): при прямом подключении к выходам 12 В (без инвертора) хватит примерно на 140-170 часов, через розетку 230 В время заметно ниже из-за фонового расхода инвертора.

при прямом подключении к выходам 12 В (без инвертора) хватит примерно на 140-170 часов, через розетку 230 В время заметно ниже из-за фонового расхода инвертора. Ноутбук (офисный 35-50 Вт / игровой 80-120 Вт): 35-49 часов для офисной модели и 14-21 час для игровой (через USB-C на 100 Вт запас еще немного выше).

35-49 часов для офисной модели и 14-21 час для игровой (через USB-C на 100 Вт запас еще немного выше). Холодильник (в среднем 60-80 Вт·ч в час с учетом пауз компрессора): около 21-29 часов.

около 21-29 часов. Телевизор 43-55 дюймов (60-100 Вт): 17-29 часов.

17-29 часов. Газовый котел (80-110 Вт): примерно 16-22 часа.

примерно 16-22 часа. Настольный ПК с монитором (120-180 Вт): 9,5-14,5 часа.

9,5-14,5 часа. Базовая нагрузка всего дома — холодильник, свет, роутер, ноутбук или ТВ (200-250 Вт): 7-8,5 часа работы.

Также Фокус писал про хорошую альтернативу Bluetti. Рассказываем, что предлагает зарядная станция OSCAL PowerMax 1800 SE.

В предыдущем обзоре рубрики также фигурировала зарядная станция Marstek S2000F, которая предлагает емкость 2042 Вт·ч и номинальную мощность 2000 Вт при цене около 50 000 гривен.