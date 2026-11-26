Основными преимуществами новинки Bluetti стали сверхкомпактный и легкий корпус, а также встроенный кабель, что особенно удобно в дороге.

Зарядная станция Bluetti Elite 30 Mini была представлена на выставке IFA 2026, а начало продаж ожидается в январе 2027 года. Технический обозреватель Хосе Альтоверос получил возможность опробовать устройство и уже поделился впечатлениями в статье для YugaTech.

Дизайн

Bluetti Elite 30 Mini

Bluetti Elite 30 Mini позиционируется как ультрапортативная зарядная станция для путешествий и питания небольших гаджетов во время отключений электричества. Она весит всего 3,3 кг, а ее габариты не превышают 161 × 130 × 207,5 мм. Для удобства переноски предусмотрен ремешок.

Зарядная станция имеет полностью матовое покрытие, что делает ее прочной и устойчивой к царапинам. В верхнем углу расположен небольшой ЖК-дисплей, на котором отображаются уровень заряда батареи, режим питания и статистика в режиме реального времени.

Видео дня

Приятным бонусом является небольшой светодиодный фонарик с двумя цветами и режимом мигания. Он не слишком яркий, но может пригодиться во время отключения электричества.

Порты и зарядка

Bluetti Elite 30 Mini

На передней панели Bluetti Elite 30 Mini имеются два порта USB-C, один из которых поддерживает мощность до 140 Вт, а другой — 15 Вт. Также имеется порт USB-A, который может выдавать до 15 Вт, для тех, кто предпочитает традиционные настройки.

Для более габаритных устройств предусмотрены две розетки переменного тока на 220 В общей мощностью 300 Вт. Также имеется разъем прикуривателя для совместимых устройств на 12 В. В целом Elite 30 Mini может одновременно питать до 8 устройств.

Отдельно стоит отметить встроенный кабель USB-C. Он поддерживает мощность до 140 Вт и может работать в качестве входа, поэтому его можно использовать для подзарядки станции.

Аккумулятор и зарядка

Bluetti Elite 30 Mini

Bluetti Elite 30 Mini оснащена аккумулятором емкостью 288 Вт·ч. В ходе тестирования автор зарядил от станции iPad Pro и несколько телефонов примерно до 85 %, после чего уровень заряда станции снизился со 100 до 80 %. Новинка также отлично подойдет для ноутбуков, аварийного освещения и других повседневных устройств.

Заряжать Bluetti Elite 30 Mini можно через сетевой адаптер или через автомобильное зарядное устройство на 12 В. Станция даже поддерживает вход USB-C для зарядки через порт USB-C и встроенный кабель USB-C.

Аккумулятор iFePO4 рассчитан на более чем 3000 циклов зарядки, прежде чем его ёмкость снизится до 80 %. При умеренной эксплуатации это соответствует примерно 8–10 годам службы.

Интеллектуальные функции

Bluetti Elite 30 Mini

Bluetti Elite 30 Mini также оснащена рядом интеллектуальных функций, которые позволяют более удобно отслеживать потребление энергии на экране. Кроме того, можно загрузить приложение Bluetti для удаленного управления.

Приложение позволяет проверить уровень заряда аккумулятора и даже увидеть, сколько энергии расходуется. Также через приложение можно управлять различными настройками, что избавляет от необходимости постоянно проверять дисплей на зарядной станции.

Вердикт

Опробовав Bluetti Elite 30 Mini, Альтоверос пришел к выводу, что это идеальная компактная зарядная станция для поездок на машине и даже встреч с друзьями. В то же время для полноценного резервного питания дома она не подойдёт.

Напомним, что эксперты назвали лучшие зарядные станции, питающиеся от солнечных панелей.

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