Тесты показали, что Anker SOLIX S5000 обладает КПД почти 97%. Это значительно выше, чем у большинства моделей на рынке.

Недавно представленная Anker SOLIX S5000 является одной из самых эффективных зарядных станций, которые можно купить в 2026 году. К такому выводу пришел эксперт портала Popular Mechanics Дэвид Дрицас.

Основные характеристики Anker Solix S5000

Anker Solix S5000 Фото: popularmechanics.com

Зарядная станция Anker Solix S5000 обеспечивает номинальную выходную мощность 4500 Вт, а её пиковая мощность может достигать 8000 Вт. Емкость аккумулятора составляет 5024 Вт·ч.

Anker Solix S5000 заряжается от розетки мощностью до 4500 Вт. Также имеются два солнечных входа мощностью до 1000 Вт и 2000 Вт соответственно. Вход для генератора поддерживает мощность до 4500 Вт. Для подключения предусмотрены розетка L14-30R, розетка TT-30R, розетки NEMA 5-20R, порт USB-A и порт USB-C.

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Станция может работать в качестве источника бесперебойного питания (ИБП), переключаясь на аккумулятор в течение 10 мс после отключения электроэнергии. Устройство весит около 44 кг и имеет габариты 26,92 x 55,88 x 38,61 см.

Результаты тестов Anker Solix S5000

Anker Solix S5000 Фото: popularmechanics.com

Anker утверждает, что основным преимуществом Solix S5000 является повышенная эффективность. Чтобы проверить это, Дрицас провел два теста.

Сначала эксперт включил выход переменного тока и оставил его работать на ночь без подключения, отключив все функции автоматического отключения. Хотя в режиме холостого хода большинство аккумуляторов теряют часть накопленной энергии, по истечении 18 часов ёмкость аккумулятора Solix S5000 по-прежнему оставалась на уровне 100%.

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Для второго теста автор подключил к станции ваттметр, а к счетчику обогреватель. На полной мощности обогреватель потреблял 1500 Вт, пока полностью не разрядил аккумулятор. В таком режиме Solix S5000 проработала чуть более трёх часов, а ваттметр зафиксировал чуть менее 4900 Вт·ч. Это свидетельствует о том, что эффективность станции составляет около 97%, что значительно превосходит показатели большинства конкурентов.

Как отмечает Дрицас, в основе Solix S5000 лежит технология, позволяющая инвертору самостоятельно регулировать мощность для удовлетворения потребностей подключенных к нему устройств. Это особенно важно для маломощных устройств и приборов с переменной потребностью в мощности, таких как холодильники. Благодаря этому станция может питать холодильник более 48 часов.

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