Некоторые зарядные станции относительно быстро заряжаются от солнечных панелей, что особенно полезно во время длительных отключений света.

Для тех, кто ищет зарядную станцию, совместимую с солнечными панелями, эксперты портала Popular Science подобрали несколько лучших вариантов.

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 Фото: niuxtech.lt

Зарядная станция Bluetti Elite 200 V2 возглавила тройку лучших благодаря отличному соотношению портативности, мощности и производительности. Эта модель имеет емкость 2073 Вт·ч, способна выдавать 2600 Вт номинальной мощности и выдерживать пиковые нагрузки до 3900 Вт.

Входная мощность 1000 Вт позволяет подключать Bluetti Elite 200 V2 к большой группе солнечных панелей. При идеальных погодных условиях устройство может полностью зарядиться от солнечной энергии примерно за 2,4 часа.

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Bluetti Elite 200 V2 оснащена четырьмя портами переменного тока, портами USB-A и USB-C, а также автомобильным портом мощностью 120 Вт. Дистанционное управление осуществляется через приложение Bluetti. Производитель обещает более 6000 циклов зарядки.

Преимущества Bluetti Elite 200 V2:

портативность;

производительность;

множество портов;

превосходный дизайн;

высокое качество сборки;

удобное приложение.

Недостатки Bluetti Elite 200 V2:

недостаточно вместительная для резервного питания всего дома;

немного тяжелая для своего размера.

Jackery Explorer 2000 v2

Jackery Explorer 2000 v2 Фото: Jackery

На втором месте оказалась зарядная станция Jackery Explorer 2000 v2 емкостью 2042 Вт·ч и весом около 18 кг. Она обеспечивает номинальную мощность 2200 Вт и пиковую мощность до 4400 Вт, чего достаточно для работы холодильника, микроволновой печи и большинства проводных инструментов.

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Станция поддерживает солнечную зарядку мощностью до 400 Вт и совместима с панелями линейки Jackery SolarSaga. При идеальном освещении на максимальной мощности 400 Вт полная зарядка занимает до 6 часов, а от одной панели мощностью 200 Вт — до 12 часов.

По данным Jackery, эта модель сохраняет около 95 % своего заряда после 12 месяцев простоя, поэтому её можно хранить в шкафу в перерывах между использованием. Однако следует учитывать, что подключить дополнительные аккумуляторы для увеличения ёмкости невозможно.

Преимущества Jackery Explorer 2000 v2:

быстрая зарядка от сети;

длительное сохранение уровня заряда;

встроенная подсветка.

Недостатки Jackery Explorer 2000 v2:

не поддерживает дополнительные аккумуляторы.

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Фото: Popular Science

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus оказалась лучшей зарядной станцией для обеспечения электроэнергией целого дома, которую можно заряжать от солнечных панелей. Базовая версия имеет емкость 3072 Вт·ч, однако ее можно увеличить до целых 11 кВт·ч.

Выходная мощность 3600 Вт позволяет обеспечить работу большинства бытовых устройств и крупных приборов, а режим X-Boost от EcoFlow позволяет ему запускать некоторые более мощные резистивные приборы при пониженном напряжении, а его импульсная мощность 7200 Вт справляется с скачком напряжения при включении кондиционера или электроинструмента.

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus поддерживает зарядку от солнечных панелей мощностью до 1600 Вт. При максимальной мощности время зарядки от солнечных панелей от 0% до 80% составляет примерно 1 час 40 минут. Комбинированная зарядка от розетки и солнечных панелей сокращает это время до 48 минут.

Преимущества EcoFlow Delta 3 Ultra Plus:

высокая емкость и возможность расширения;

высокая мощность;

быстрая зарядка;

интересный дизайн.

Недостатки EcoFlow Delta 3 Ultra Plus:

большой вес;

цена.

Напомним, что компания Anker анонсировала портативную зарядную станцию SOLIX S5000, способную обеспечивать питание холодильника в течение трех дней.

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