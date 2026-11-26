Деякі зарядні станції відносно швидко заряджаються від сонячних панелей, що особливо корисно під час тривалих відключень світла.

Для тих, хто шукає зарядну станцію, сумісну з сонячними панелями, експерти порталу Popular Science підібрали кілька найкращих варіантів.

Bluetti Elite 200 V2

Bluetti Elite 200 V2 Фото: niuxtech.lt

Зарядна станція Bluetti Elite 200 V2 очолила трійку найкращих завдяки чудовому співвідношенню портативності, потужності та продуктивності. Ця модель має ємність 2073 Вт-год, здатна видавати 2600 Вт номінальної потужності та витримувати стрибки до 3900 Вт.

Вхідна потужність 1000 Вт дозволяє підключати Bluetti Elite 200 V2 до великого масиву сонячних панелей. За ідеальних погодних станція може повністю зарядитися від сонячної енергії приблизно за 2,4 години.

Bluetti Elite 200 V2 має чотири порти змінного струму, порти USB-A та USB-C, а також автомобільний порт на 120 Вт. Дистанційне керування здійснюється через застосунок Bluetti. Виробник обіцяє понад 6000 циклів зарядки.

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Плюси Bluetti Elite 200 V2:

портативність;

продуктивність;

безліч портів;

чудовий дизайн;

висока якість збірки;

зручний застосунок.

Мінуси Bluetti Elite 200 V2:

недостатньо містка для резервного живлення всього будинку;

трохи важка для свого розміру.

Jackery Explorer 2000 v2

Jackery Explorer 2000 v2 Фото: Jackery

На другому місці опинилась зарядна станція Jackery Explorer 2000 v2 ємністю 2042 Вт·год та вагою близько 18 кг. Вона забезпечує номінальну потужність 2200 Вт та пікову потужність до 4400 Вт, що достатньо для роботи холодильника, мікрохвильової печі та більшості дротових інструментів.

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Станція підтримує сонячну зарядку потужністю до 400 Вт та підтримує панелі лінійки Jackery SolarSaga. За ідеального освітлення на максимальній потужності 400 Вт повна зарядка займає до 6 годин, а від однієї панелі на 200 Вт — до 12 годин.

За даними Jackery, ця модель зберігає близько 95% свого заряду після 12 місяців простою, тому її можна зберігати в шафі між відключеннями. Однак варто враховувати, що підключити додаткові батареї для розширення ємності неможливо.

Плюси Jackery Explorer 2000 v2:

швидка зарядка від мережі;

тривале збереження рівня заряду;

вбудоване освітлення.

Мінуси Jackery Explorer 2000 v2:

не підтримує додаткові акумулятори.

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus Фото: Popular Science

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus виявилась найкращою зарядною станцією для живлення цілого будинку, яку можна заряджати від сонячних панелей. Базова версія має ємність 3072 Вт·год, проте її можна розширити до цілих 11 кВт·год.

Вихідна потужність 3600 Вт дозволяє забезпечити роботу більшості побутових пристроїв та великих приладів, режим X-Boost від EcoFlow дозволяє йому запускати деякі потужніші резистивні прилади при зниженій напрузі, а його імпульсна потужність 7200 Вт справляється зі стрибком напруги, коли вмикається кондиціонер або електроінструмент.

EcoFlow Delta 3 Ultra Plus підтримує сонячну зарядку потужністю до 1600 Вт. За максимальної потужності час зарядки від сонця від 0% до 80% становить приблизно 1 годину 40 хвилин. Комбінована зарядка від розетки та сонячних панелей скорочує цей час до 48 хвилин.

Плюси EcoFlow Delta 3 Ultra Plus:

висока ємність та можливість розширення;

висока потужність;

швидка зарядка;

цікавий дизайн.

Мінуси EcoFlow Delta 3 Ultra Plus:

велика вага;

ціна.

Нагадаємо, Anker анонсувала портативну зарядну станцію SOLIX S5000, здатну живити холодильник впродовж трьох днів.

Фокус також повідомляв, що в Україні нещодавно розпочався продаж зарядної станції RZTK Power Station Max ES1200 (2026).