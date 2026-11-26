Тести показали, що Anker SOLIX S5000 має ефективність майже 97%. Це значно вищий показник, ніж у більшості моделей на ринку.

Нещодавно представлена Anker SOLIX S5000 є однією з найефективніших зарядних станцій, які можна купити у 2026 році. Такого висновку дійшов експерт порталу Popular Mechanics Девід Дріцас.

Ключові характеристики Anker Solix S5000

Anker Solix S5000 Фото: popularmechanics.com

Зарядна станція Anker Solix S5000 пропонує номінальну вихідну потужність 4500 Вт, тоді як її пікова потужність може сягати 8000 Вт. Ємність акумулятора становить 5024 Вт·год.

Anker Solix S5000 заряджається від розетки з потужністю до 4500 Вт. Також доступні два сонячні входи потужністю до 1000 Вт та 2000 Вт відповідно. Вхід для генератора підтримує до 4500 Вт. Для підключення є розетка L14-30R, розетка TT-30R, розетки NEMA 5-20R, порт USB-A та порт USB-C.

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Станція може працювати як джерело безперебійного живлення (ДБЖ), перемикаючись на акумулятор протягом 10 мс після відключення електроенергії. Пристрій важить близько 44 кг та має габарити 26,92 x 55,88 x 38,61 см.

Результати тестів Anker Solix S5000

Anker Solix S5000 Фото: popularmechanics.com

Anker стверджує, що основною перевагою Solix S5000 є покращена ефективність. Щоб перевірити це, Дріцас провів два тести.

Спершу експерт увімкнув вихід змінного струму та залишив його працювати на ніч без підключення, деактивувавши будь-які функції автоматичного вимкнення. Хоча у режимі холостого ходу більшість акумуляторів втрачають частину накопиченої енергії, після 18 годин ємність батарееї Solix S5000 все ще була на рівні 100%.

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Для другого тесту автор підключив до станції ватметр та обігрівач до лічильника. На повній потужності обігрівач споживав 1500 Вт, доки повністю не розрядив акумулятор. У такому режимі Solix S5000 пропрацювала трохи більше трьох годин, а ватметр виміряв трохи менше 4900 ВТ-год. Це свідчить про те, що станція має ефективність близько 97%, значно перевершуючи більшість конкурентів.

Як зазанчає Дріцас, в основі Solix S5000 лежить технологія, яка дозволяє інвертору самостійно регулювати потужність, щоб задовольнити потреби підключених до нього пристроїв. Це особливо важливо для малопотужних пристроїв та приладів зі змінними потребами в потужності, таких як холодильники. Завдяки цьому станція може живити холодильник більше 48 годин.

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