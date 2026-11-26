Основними перевагами новинки Bluetti став надкомпактний і легкий корпус, а також вбудований кабель, що особливо зручно в дорозі.

Зарядна станція Bluetti Elite 30 Mini була представлена на IFA 2026, тоді як старт продажів очікується у січні 2027 року. Оглядач техніки Хосе Альтоверос отримав можливість випробувати пристрій та вже поділився враженнями у статті для YugaTech.

Дизайн

Bluetti Elite 30 Mini

Bluetti Elite 30 Mini позиціонується як ультрапортативна зарядна станція для подорожей та живлення невеликих гаджетів під час відключень світла. Вона важить всього 3,3 кг, а її габарити не перевершують 161 × 130 × 207,5 мм. Для зручності перенесення є ремінець.

Зарядна станція має повністю матове покриття, що робить її міцною та стійкою до подряпин. У верхньому куті розташований невеликий РК-дисплей, яка відображає рівень заряду батареї, режим живлення та статистику у режимі реального часу.

Відео дня

Приємним бонусом є невеликий світлодіодний ліхтарик з двома кольорами та можливістю миготіння. Він не надто яскравий, проте може виручити під час блекауту.

Порти та зарядка

Bluetti Elite 30 Mini

На передній панелі Bluetti Elite 30 Mini є два порти USB-C, один з яких підтримує до 140 Вт, а інший — 15 Вт. Також є порт USB-A, який може видавати до 15 Вт, для тих, хто дотримується старомодних налаштувань.

Для більших пристроїв є дві розетки змінного струму на 220 В із загальною потужністю 300 Вт. Також є порт прикурювача для сумісних пристроїв на 12 В. Загалом Elite 30 Mini може одночасно живити до 8 одиниць техніки.

Окремо варто відзначити вбудований кабель USB-C. Він підтримує потужність до 140 Вт і може працювати як вхід, тож його можна використовувати для підзарядки станції.

Акумулятор та заряджання

Bluetti Elite 30 Mini

Bluetti Elite 30 Mini використовує акумулятор ємністю 288 Вт·год. В ході тестування автор зарядив від станції iPad Pro та кілька телефонів приблизно до 85%, після чого рівень заряду станції знизився зі 100 до 80%. Новинка також чудово підійде для ноутбуків аварійного освітлення та інших повсякденних пристроїв.

Заряджати Bluetti Elite 30 Mini можна через мережевий адаптер або через автомобільний зарядний пристрій на 12 В. Станція навіть підтримує вхід USB-C для заряджання через порт USB-C та вбудований кабель USB-C.

Акумулятор iFePO4 розрахований на понад 3000 циклів зарядки, перш ніж його ємність впаде до 80%. За помірної експлуатації це відповідає орієнтовно 8–10 рокам служби.

Розумні функції

Bluetti Elite 30 Mini

Bluetti Elite 30 Mini також оснащена деякими інтелектуальними функціями, які дозволяють легше відстежувати споживання енергії через екран. Також можна завантажити застосунок Bluetti для дистанційного контролю.

Застосунок дозволяє перевірити рівень заряду батареї та навіть побачити, скільки енергії витрачається. Також можна керувати різними налаштуваннями через застосунок, що позбавляє необхідності постійно перевіряти дисплей на зарядній станції.

Вердикт

Випробувавши Bluetti Elite 30 Mini, Альтоверос дійшов висновку, що це ідеальна компактна зарядна станція для поїздок на машині та навіть зустрічей з друзями. Водночас для повноцінного резервного живлення житла вона не підійде.

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