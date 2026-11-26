Несмотря на относительно доступную цену, новые проводные наушники Bose обеспечивают шумоподавление флагманского уровня.

Осенью 2026 года компания Bose выпустила внутриканальные наушники Noise Cancelling Wired Earbuds, которые стали ее первой проводной моделью за последние 11 лет. Своими впечатлениями от использования этого гаджета поделилась обозревательница TechRadar Бекки Скарротт.

Отличительной особенностью новых наушников Bose стала фирменная система активного шумоподавления (ANC) на базе четырех микрофонов. ANC оказалось на удивление простым и эффективным, а для его активации не требуется приложение.

Проводные наушники с функцией шумоподавления Фото: TechRadar

Чтобы включить шумоподавление, достаточно нажать и удерживать центральную многофункциональную кнопку, расположенную между кнопками регулировки громкости. Голосовой помощник в наушниках начнет поочередно озвучивать доступные режимы по кругу, поэтому кнопку нужно отпустить после слова "Quiet" (Тихо). Если быстро нажать эту среднюю кнопку, воспроизведение будет приостановлено или возобновлено.

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Проводные наушники с функцией шумоподавления Фото: TechRadar

В комплект проводных наушников Bose Noise Cancelling Wired Earbuds входит множество дополнительных амбушюр и даже набор немного более длинных стабилизирующих ребер для обеспечения оптимальной посадки. Наушники продаются с небольшим чехлом, однако, по словам Скарротта, кабель довольно трудно скручивается.

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Наушники обеспечивают передачу звука через USB-C с разрешением до 24 бит/48 кГц. Обозревательница высоко оценила качество звучания и отметила, что звук практически не просачивается наружу. Во время звонков слышен незначительный шум от кабеля, но голос оставался достаточно четким.

Официальная стартовая цена Bose Noise Cancelling Wired Earbuds — 99 долларов (около 4 460 грн).

Чехол для проводных наушников с функцией шумоподавления Фото: TechRadar

Напомним, что компания Razer представила пару проводных игровых наушников Hammerhead V3 Chroma.

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