Попри відносно доступну ціну, нові дротові навушники Bose пропонують шумозаглушення флагманського рівня.

Восени 2026 року компанія Bose випустила внутрішньоканальні навушники Noise Cancelling Wired Earbuds, які стали її першою дротовою моделлю за останні 11 років. Враженнями від користування цим гаджетом поділилась оглядачка TechRadar Беккі Скарротт.

Особливістю нових навушників Bose стала фірмова система активного шумозаглушення (ANC) на базі чотирьох мікрофонів. ANC виявилось напрочуд простим та ефективним, а для його активації не потрібен застосунок.

Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: TechRadar

Щоб увімкнути шумозаглушення, треба лише натиснути на утримувати центральну багатофункціональну кнопку, розташовану між кнопками регулювання гучності. Голосовий помічник у навушниках почне по черзі озвучувати доступні режими по колу, тож її потрібно відпустити після слова "Quiet" (Тихо). Якщо швидко натиснути цю середню кнопку, відтворення буде призупинено або відновлено.

Відео дня

Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: TechRadar

Комплект Bose Noise Cancelling Wired Earbuds включає безліч додаткових амбушур і навіть набір трохи довших стабілізуючих ребер для досягнення бажаної посадки. Навушники продаються з невеликим чохлом, однак, за словами Скарротт, кабель доволі тяжко піддається скручуванню.

Опитування Які параметри для вас є найважливішими під час купівлі зарядної станції? Опитування відкрите до Ціна Ємність (Вт·год) та потужність (Вт) Швидкість заряджання самої станції Вага та габарити Кількість та типи роз'ємів (USB, розетки 220 В) Бренд та відгуки Можливість підключення сонячних панелей Інші Голосувати

Навушники пропонують аудіо через USB-C з роздільною здатністю до 24 біт/48 кГц. Оглядачка похвалила звучання та відзначила, що звук майже не просочується назовні. Під час дзвінків чути незначний шум від кабелю, але голос залишався достатньо чітким.

Офіційна стартова ціна Bose Noise Cancelling Wired Earbuds — 99 доларів (близько 4 460 грн).

Чохол для Noise Cancelling Wired Earbuds Фото: TechRadar

Нагадаємо, Razer представила пару дротових ігрових навушників Hammerhead V3 Chroma.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував накладні навушники Sony WH-CH530.