Тестирование показало, что зарядные станции от Bluetti, EcoFlow, Anker и Jackery по-прежнему лидируют по соотношению характеристик.

Технический обозреватель Майкл Лидик протестировал ряд зарядных станций, оценив эффективность зарядки, выходную мощность инвертора, энергопотребление в режиме ожидания, уровень шума, а также удобство использования, расширяемость и полезность приложений. Лучшие модели он перечислил в статье для PCMag.

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 Фото: Скриншот

Зарядная станция Bluetti Apex 300 получила награду "Выбор редакции" благодаря оптимальному соотношению мощности, эффективности, возможностей расширения, поддержки солнечной зарядки и удобства использования.

Как отмечает автор обзора, инвертор Bluetti Apex 300 мощностью 3840 Вт обеспечил эффективность почти 90 %, хорошо справляясь с холодильниками, электроинструментами, техникой для автофургонов и оборудованием мастерской.

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Bluetti Apex 300 также отлично сочетается с солнечными панелями Bluetti Sora 500. Зарядная станция поддерживает зарядку от солнечных панелей мощностью до 2400 Вт. Тесты подтвердили, что это одна из лучших моделей для питания от солнечных панелей.

Эксперт также отметил функцию ИБП, обеспечивающую практически мгновенное переключение при перебоях в электроснабжении. Это дает Bluetti Apex 300 значительное преимущество в условиях отключений света и скачков напряжения в сети.

Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Bluetti Elite 300 лидирует среди универсальных и компактных зарядных станций. При этом она обладает ёмкостью 3014 Вт·ч и выходной мощностью 2400 В. Это довольно высокие показатели для станции весом около 26 кг.

Автор отметил, что Bluetti Elite 300 быстро заряжается от солнечных панелей, поддерживая входную мощность до 1200 Вт, а также может заряжаться от обычной розетки переменного тока с мощностью до 1800 Вт.

Одним из преимуществ Bluetti Elite 300 также является широкий выбор портов. Зарядная станция оснащена четырьмя розетками переменного тока на 20 А, а также розеткой TT-30 RV, двумя портами USB-A и двумя портами USB-C.

EcoFlow Delta 3 Max Plus

EcoFlow Delta 3 Max Plus Фото: comfy.ua

EcoFlow Delta 3 Max Plus сочетает в себе портативность и возможности полноценной домашней системы резервного питания. Лидик отметил быструю зарядку, универсальные выходы и отличное программное обеспечение.

Зарядная станция весит всего 20 кг, что облегчает ее транспортировку. Тесты показали, что инвертор мощностью 3000 Вт отлично справляется со сложными нагрузками, сохраняя при этом хорошую производительность ИБП и низкое энергопотребление в режиме ожидания.

Солнечные панели EcoFlow мощностью 400 Вт обеспечили почти 90 % номинальной мощности во время тестирования, что является одним из лучших результатов, зафиксированных экспертом. Кроме того, программная экосистема EcoFlow остается одной из самых совершенных на рынке.

Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: Anker

Anker Solix S2000 была признана лучшей компактной зарядной станцией. Несмотря на вес всего 15,6 кг, она обладает ёмкостью 2010 Вт·ч. Эта модель также отличается очень низким энергопотреблением в режиме ожидания — всего 6 Вт.

В ходе тестов Anker Solix S2000 продемонстрировала эффективность зарядки на уровне 93 %. Она быстро заряжается и способна сохранять уровень заряда в течение длительного периода простоя.

Автор также высоко оценил мобильное приложение Anker, которое позволяет настраивать графики зарядки и разрядки, чтобы помочь сократить расходы на электроэнергию в доме.

Jackery HomePower 3600 Plus

Jackery HomePower 3600 Plus

Лидик рекомендует обратить внимание на Jackery HomePower 3600 Plus тем пользователям, у которых ранее не было опыта использования зарядных станций. Эта модель отличается простотой в использовании без ущерба для функциональности.

Основными преимуществами Jackery HomePower 3600 Plus являются высокая производительность инвертора, отличная эффективность и удобное управление. Его инвертор мощностью 3600 Вт отлично справился со всеми тестами, а режим ИБП обеспечил время переключения около 10 мс.

Напомним, в ходе тестирования зарядная станция Anker SOLIX S5000 продемонстрировала эффективность почти 97%.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал новую компактную зарядную станцию Bluetti Elite 30 Mini.