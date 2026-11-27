Тестування показало, що зарядні станції від Bluetti, EcoFlow, Anker та Jackery все ще лідирують за співвідношенням характеристик.

Оглядач техніки Майкл Лідік випробував низку зарядних станцій, оцінивши ефективність заряджання, вихідну потужність інвертора, споживання енергії в режимі очікування, рівень шуму, а також зручність використання, розширюваність та корисність застосунків. Найкращі моделі він перечислив у статті для PCMag.

Bluetti Apex 300

Bluetti Apex 300 Фото: Скриншот

Зарядна станція Bluetti Apex 300 отримала нагороду "Вибір редакції" завдяки хорошому балансу потужності, ефективності, можливостей розширення, підтримці сонячної зарядки та зручності використання.

Як зазначає автор огляду, інвертор Bluetti Apex 300 потужністю 3840 Вт забезпечив майже 90% ефективності, добре справляючись з холодильниками, електроінструментами, технікою для автофургонів та обладнанням майстерні.

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Bluetti Apex 300 також чудово поєднується із сонячними панелями Bluetti Sora 500. Зарядна станція підтримує сонячну зарядку потужністю до 2400 Вт. Тести підтвердили, що це одна з найкращих моделей для живлення від сонячних панелей.

Експерт також відзначив функцію ДБЖ, що забезпечує майже миттєве перемикання під час перебоїв. Це дає Bluetti Apex 300 значну перевагу в умовах відключень світла та стрибків напруги в мережі.

Bluetti Elite 300

Bluetti Elite 300 Фото: PCMag

Bluetti Elite 300 лідирує, коли йдеться про універсальні та компактні зарядні станції. Водночас вона пропонує ємність 3014 Вт·год та вихідну потужність 2400 В. Це доволі високі показники для станції вагою близько 26 кг.

Автор зауважив, що Bluetti Elite 300 швидко заряджається від сонячних панелей, підтримуючи вхідну потужність до 1200 Вт, а також може заряджатися від звичайної розетки змінного струму з потужністю до 1800 Вт.

Однією з переваг Bluetti Elite 300 також є великий вибір портів. Зарядна станція має чотири розетки змінного струму 20 А, а також розетку TT-30 RV, два порти USB-A та два порти USB-C.

EcoFlow Delta 3 Max Plus

EcoFlow Delta 3 Max Plus Фото: comfy.ua

EcoFlow Delta 3 Max Plus поєднує у собі портативність та можливості повноцінної домашньої системи резервного живлення. Лідік особливо відзначив швидку зарядку, універсальні виходи та чудове програмне забезпечення.

Зарядна станція важить всього 20 кг, що робить її простою у транспортуванні. Тести показали, що інвертор потужністю 3000 Вт відмінно справляється зі складними навантаженнями, зберігаючи при цьому хорошу продуктивність ДБЖ та низьке споживання енергії в режимі очікування.

Сонячні панелі EcoFlow потужністю 400 Вт забезпечили майже 90% номінальної потужності під час тестування, що є одним із найкращих результатів, зафіксованих експертом. Окрім того, програмна екосистема EcoFlow залишається однією з найдосконаліших на ринку.

Anker Solix S2000

Anker Solix S2000 Фото: Anker

Anker Solix S2000 отримала звання найкращої компактної зарядної станції. Попри вагу всього 15,6 кг, вона пропонує ємність 2010 Вт·год. Ця модель також має дуже низьке енергоспоживання в режимі очікування – всього 6 Вт.

У тестах Anker Solix S2000 досягла ефективності заряджання 93%. Вона швидко заряджається та може зберігати свій рівень заряду впродовж тривалого простою.

Автор також похвалив мобільний застосунок Anker, який дозволяє налаштовувати графіки заряджання та розряджання, щоб допомогти зменшити витрати на електроенергію вдома.

Jackery HomePower 3600 Plus

Jackery HomePower 3600 Plus

Лідік радить звернути увагу на Jackery HomePower 3600 Plus користувачам, які раніше не мали досвіду користування зарядними станціями. Ця модель зосереджена на простоті без шкоди для функціональності.

Основними перевагами Jackery HomePower 3600 Plus є висока продуктивність інвертора, відмінна ефективність та зручне керування. Її інвертор потужністю 3600 Вт добре відмінно впорався з усіма тестами, а режим ДБЖ забезпечив час перемикання близько 10 мс.

Нагадаємо, в ході тестування зарядна станція Anker SOLIX S5000 продемонструвала ефективність майже 97%.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував нову компактну зарядну станцію Bluetti Elite 30 Mini.