Зарядная станция AFERIY P310 имеет несколько большие габариты, чем Bluetti Elite 400 с аналогичной емкостью, однако ее цена значительно привлекательнее.

Во время отключений электричества AFERIY P310 может обеспечить квартиру или дом электроэнергией, а ее емкость можно увеличить с помощью дополнительных аккумуляторов. Своими впечатлениями от тестирования устройства поделился эксперт портала TechRadar Джек Лоран.

Дизайн

AFERIY P310 Фото: TechRadar

AFERIY P310 имеет габариты 584 x 321 x 464 мм и весит 40 кг. Это делает ее довольно громоздкой по сравнению с такими моделями, как Bluetti Elite 400, однако встроенные ручки и колеса несколько упрощают транспортировку.

Резиновые опоры позволяют AFERIY P310 стоять задней частью вверх, передней панелью вверх. Это позволяет немного сэкономить место, обеспечивает больше свободного пространства для разъемов и облегчает доступ к элементам управления.

Видео дня

На задней панели расположены разъемы для подключения к сети и зарядки постоянным током. Внизу видны два порта для подключения дополнительных аккумуляторов. Также имеется светодиодный индикатор.

Дисплей AFERIY P310 отображает процент заряда батареи, входную и выходную мощность, а также примерное время работы. Эксперт также отметил физический регулятор зарядки от сети, который позволяет напрямую контролировать нагрузку без запуска мобильного приложения. В то же время само приложение имеет несколько устаревший интерфейс и испытывает некоторые трудности с входом в учетную запись.

Зарядка

Тестирование AFERIY P310 Фото: TechRadar

AFERIY P310 обеспечивает номинальную мощность 3600 Вт и пиковую мощность до 7200 Вт для работы с энергоемкими бытовыми приборами. В то же время на этикетке с характеристиками для режима ИБП указана мощность 2500 Вт.

Для подключения предусмотрены четыре порта USB-C, один из которых имеет мощность 100 Вт, а остальные три — по 20 Вт каждый. На передней панели также имеются порты USB-A мощностью 18 Вт и несколько выходов 12 В.

Что касается питания самой станции, номинальная мощность зарядки от розетки составляет до 2200 Вт. В ходе тестирования Лоран зафиксировал максимальный показатель 2202 Вт. Доступна зарядка от солнечных панелей мощностью до 2000 Вт, а также комбинированная зарядка от сети и солнечной энергии до 3500 Вт.

Расширение

Одним из преимуществ AFERIY P310 является поддержка дополнительных аккумуляторов. При необходимости емкость станции можно увеличить с базовых 3,84 кВт·ч до целых 11,52 кВт·ч. Предельное значение выходной мощности инвертора остается неизменным при увеличении емкости.

Вердикт

В целом автор рекомендует AFERIY P310 для мастерских или в качестве резервного источника питания мощной бытовой техники. В ходе тестирования возможностей зарядной станции хватило даже для работы аэрофритюрницы мощностью около 2,4 кВт.

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Регулируемая зарядка от сети, большие колеса и выдвижная ручка делают AFERIY P310 более практичным. В то же время расположение розеток и мобильное приложение могли бы быть лучше.

Также стоит отметить, что AFERIY P310 стоит дешевле по сравнению с другими зарядными станциями аналогичной емкости. Цена AFERIY P310 в Украине начинается от 68 990 грн, тогда как Bluetti Elite 400 стоит от 90 486 грн.

Напомним, что эксперт назвал 5 лучших зарядных станций 2026 года по итогам тестирования.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал новую компактную зарядную станцию Bluetti Elite 30 Mini.