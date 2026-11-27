Зарядна станція AFERIY P310 має дещо більші габарити, ніж Bluetti Elite 400 з аналогічною ємністю, проте її ціна значно приємніша.

Під час відключень світла AFERIY P310 може забезпечити квартиру чи будинок електроенергією, а її ємність можна розширити за допомогою додаткових акумуляторів. Враженнями від тестування пристрою поділився експерт порталу TechRadar Джек Лоран.

Дизайн

AFERIY P310 Фото: TechRadar

AFERIY P310 має габарити 584 x 321 x 464 мм та важить 40 кг. Це робить її доволі громіздкою порівняно з такими моделями, як Bluetti Elite 400, проте вбудовані ручки та колеса дещо спрощують транспортування.

Гумові опори дозволяють AFERIY P310 стояти на задній частині передньою панеллю вгору. Це дещо економить простір, забезпечує більше вільного простору для штекерів та робить доступ до елементів керування легшим.

Відео дня

На задній панелі розташовані роз'єми для живлення від мережі та зарядки постійного струму. Знизу можна побачити два порти для підключення розширювальних акумуляторів. Також є світлодіодний індикатор.

Дисплей AFERIY P310 показує відсоток заряду батареї, вхідну та вихідну потужність, а також приблизний час роботи. Експерт також відзначив фізичний регулятор заряджання від мережі, що дає прямий контроль над навантаженням без відкриття мобільного застосунку. Водночас сам застосунок має дещо застарілий інтерфейс та має деякі труднощі зі входом в обліковий запис.

Заряджання

Тестування AFERIY P310 Фото: TechRadar

AFERIY P310 забезпечує номінальну потужність 3600 Вт та пікову потужність до 7200 Вт для роботи з вимогливими побутовими приладами. Водночас на етикетці з характеристиками для режиму ДБЖ зазначена потужність 2500 Вт.

Для підключення є чотири порти USB-C, один з яких має потужність 100 Вт, а інші три — по 20 Вт кожен. Спереду також доступні порти USB-A потужністю 18 Вт та кілька виходів 12 В.

Що стосується живлення самої станції, номінальна потужність заряджання від розетки становить до 2200 Вт. Ході тестування Лоран зафіксував максимальний показник 2202 Вт. Доступна зарядка від сонячних панелей потужністю до 2000 Вт, а також комбінована зарядка від мережі та сонячної енергії до 3500 Вт.

Розширення

Однією з переваг AFERIY P310 є підтримка додаткових акумуляторів. За потреби ємність станції можна збільшити з базових 3,84 кВт·год до цілих 11,52 кВт·год. Ліміт вихідної потужності інвертора залишається незмінним зі збільшенням ємності.

Вердикт

Загалом автор радить AFERIY P310 для майстерень або резервного живлення потужної домашньої техніки. В ході тестів можливостей зарядної станції вистачило навіть для роботи аерофритюрниці потужністю близько 2,4 кВт.

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Регульована зарядка від мережі, великі колеса та висувна ручка додають AFERIY P310 практичності. Водночас розташування розеток та мобільний застосунок могли б бути кращими.

Також варто зазначити, що AFERIY P310 є дешевшою порівняно з іншими зарядними станціями аналогічної ємності. Ціна AFERIY P310 в Україні стартує від 68 990 грн, тоді як Bluetti Elite 400 коштує від 90 486 грн.

Нагадаємо, експерт назвав 5 найкращих зарядних станцій 2026 року за результатами тестування.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував нову компактну зарядну станцію Bluetti Elite 30 Mini.