Pecron E3800LFP обеспечивает номинальную мощность 4200 Вт и поддерживает подключение дополнительных аккумуляторов для увеличения емкости.

Зарядная станция Pecron E3800LFP может составить конкуренцию гораздо более дорогим моделям от EcoFlow, Bluetti или Anker SOLIX, однако производителю пришлось пойти на некоторые компромиссы. Соотношение цены и характеристик делает Pecron E3800LFP лучшим вариантом в своём сегменте, считает эксперт портала PCMag Майкл Лидик.

По словам Лидика, Pecron E3800LFP предоставляет больше информации о зарядке, чем большинство конкурентов, включая историю использования и аналитику солнечной зарядки. Её инвертор мощностью 4200 Вт обеспечил КПД от 90 до 93% во время тестирования, что является довольно солидным показателем.

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Pecron E3800LFP заряжается от генератора Фото: PCMag

Pecron E3800LFP имеет базовую емкость 3840 Вт·ч и поддерживает расширение за счет дополнительных аккумуляторов. Зарядная станция оснащена 3 розетками переменного тока, 2 портами USB Type-C, 4 портами USB Type-A, выходами постоянного тока (DC) и автомобильным портом.

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Благодаря поддержке солнечной зарядки мощностью до 3000 Вт и чрезвычайно гибкому диапазону напряжения 32–150 В, Pecron E3800LFP позволяет использовать более крупные и разнообразные солнечные панели, чем модели других брендов.

Цена Pecron E3800LFP в Украине — от 69 999 до 105 000 грн в зависимости от магазина и акций.

Pecron E3800LFP Фото: PCMag

Преимущества Pecron E3800LFP:

хорошее соотношение цены и качества;

эффективный инвертор мощностью 4200 Вт с надежной защитой от перенапряжений;

поддержка солнечных панелей;

гибкость зарядки;

подробный мониторинг данных о зарядке;

бесшумная работа при длительных нагрузках.

Недостатки Pecron E3800LFP:

текст интерфейса может быть трудночитаемым;

система автоматизации требует доработки;

навигация по меню могла бы быть лучше.

Pecron E3800LFP Фото: PCMag

Напомним, что зарядная станция AFERIY P310 обладает такой же ёмкостью, как и Bluetti Elite 400, однако стоит дешевле.

Фокус также сообщал, что эксперт протестировал новую мощную зарядную станцию Anker SOLIX S5000.