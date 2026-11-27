Pecron E3800LFP забезпечує номінальну потужність 4200 Вт та підтримує додаткові акумулятори для збільшення ємності.

Зарядна станція Pecron E3800LFP може скласти конкуренцію значно дорожчим моделям від EcoFlow, Bluetti чи Anker SOLIX, проте виробнику довелось піти на деякі компроміси. Співвідношення ціни та характеристик робить Pecron E3800LFP найкращим варіантом у своєму сегменті, вважає експерт порталу PCMag Майкл Лідік.

За словами Лідіка, Pecron E3800LFP надає більше інформації про заряджання, ніж більшість конкурентів, включно з історією використання та аналітикою сонячної зарядки. Її інвертор потужністю 4200 Вт забезпечив ефективність від 90 до 93% під час тестування, що є доволі солідним показником.

Pecron E3800LFP заряджається від генератора Фото: PCMag

Pecron E3800LFP має базову ємність 3840 Вт·год та підтримує розширення за допомогою додаткових батарей. Зарядна станція має 3 розетки змінного струму, 2 порти USB Type-C, 4 порти USB Type-A, виходи постійного струму (DC) та автомобільний порт.

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Завдяки підтримці сонячної зарядки потужністю до 3000 Вт та надзвичайно гнучкому діапазону напруги 32–150 В, Pecron E3800LFP дозволяє використовувати більші та різноманітніші сонячні панелі, ніж моделі від інших брендів.

Ціна Pecron E3800LFP в Україні — від 69 999 до 105 000 грн залежно від магазину та акцій.

Pecron E3800LFP Фото: PCMag

Переваги Pecron E3800LFP:

хороше співвідношення ціни та якості;

ефективний інвертор потужністю 4200 Вт з надійною обробкою перенапруг;

підтримка сонячних панелей;

гнучкість заряджання;

детальне відстеження даних про зарядку;

тиха робота при тривалих навантаженнях.

Недоліки Pecron E3800LFP:

текст інтерфейсу може бути важко читати;

система автоматизації потребує доопрацювання;

навігація по меню могла б бути кращою.

Pecron E3800LFP Фото: PCMag

Нагадаємо, зарядна станція AFERIY P310 має таку є ємність, як Bluetti Elite 400, проте коштує дешевше.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував нову потужну зарядну станцію Anker SOLIX S5000.