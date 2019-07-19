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Резервы Украины к 2021 году вырастут до $23 млрд, – НБУ

2019-07-19 22:06:44

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Резервы Украины к 2021 году вырастут до $23 млрд, – НБУ

Фото: delo.ua

Рост международных резервов произойдет благодаря чистым поступлением средств в рамках новой программы МВФ, говорят в Нацбанке

Международные резервы Украины, по прогнозу Национального банка, за два года вырастут до $23 млрд.

Об этом говорится в отчете Нацбанка.

Согласно данным регулятора, на по состоянию на 2018 год резервы составляли $20,8 млрд, и уже в этом году они должны вырасти до $21,7 млрд.

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В следующем году этот показатель должен составить уже 22,8 млрд долларов, а в 2021 году, по оценкам НБУ, резервы вырастут до $23 млрд.

Предполагается, что рост международных резервов произойдет благодаря чистым поступлением средств в рамках новой программы МВФ.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Последний раз НБУ снижал учетную ставку в мае 2017 года.
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