Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Резервы Украины к 2021 году вырастут до $23 млрд, – НБУ
2019-07-19 22:06:44
Фото: delo.ua
Рост международных резервов произойдет благодаря чистым поступлением средств в рамках новой программы МВФ, говорят в Нацбанке
Международные резервы Украины, по прогнозу Национального банка, за два года вырастут до $23 млрд.
Об этом говорится в отчете Нацбанка.
Согласно данным регулятора, на по состоянию на 2018 год резервы составляли $20,8 млрд, и уже в этом году они должны вырасти до $21,7 млрд.
В следующем году этот показатель должен составить уже 22,8 млрд долларов, а в 2021 году, по оценкам НБУ, резервы вырастут до $23 млрд.
Предполагается, что рост международных резервов произойдет благодаря чистым поступлением средств в рамках новой программы МВФ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В апреле Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,5% годовых.
- Нацбанк повысил учетную ставку до уровня 17,5% годовых с 13 июля 2018 года. С апреле прошлого года по июль учетная ставка была на уровне 17% годовых.
- 7 сентября 2018 года Нацбанк повысил учетную ставку до 18% годовых.
- 31 января 2019 года Национальный банк принял решение оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.
- Последний раз НБУ снижал учетную ставку в мае 2017 года.
- 19 июля Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 17,5% до 17,0% годовых.
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