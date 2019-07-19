Резервы Украины к 2021 году вырастут до $23 млрд, – НБУ

Рост международных резервов произойдет благодаря чистым поступлением средств в рамках новой программы МВФ, говорят в Нацбанке

Международные резервы Украины, по прогнозу Национального банка, за два года вырастут до $23 млрд.

Об этом говорится в отчете Нацбанка.

Согласно данным регулятора, на по состоянию на 2018 год резервы составляли $20,8 млрд, и уже в этом году они должны вырасти до $21,7 млрд.

В следующем году этот показатель должен составить уже 22,8 млрд долларов, а в 2021 году, по оценкам НБУ, резервы вырастут до $23 млрд.

Предполагается, что рост международных резервов произойдет благодаря чистым поступлением средств в рамках новой программы МВФ.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 17,5% годовых.

Нацбанк повысил учетную ставку до уровня 17,5% годовых с 13 июля 2018 года. С апреле прошлого года по июль учетная ставка была на уровне 17% годовых.

7 сентября 2018 года Нацбанк повысил учетную ставку до 18% годовых.

31 января 2019 года Национальный банк принял решение оставить без изменения учетную ставку на уровне 18% годовых.

Последний раз НБУ снижал учетную ставку в мае 2017 года.