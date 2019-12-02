В "ЛНР" накопились долги за коммуналку в размере 40 миллионов долларов, – СМИ
Наибольшая часть долга приходится на центральное отопление и горячую воду
Население так называемой "ЛНР" накопило долги за коммунальные услуги в размере 40 млн долларов. Об этом сообщает НВ со ссылкой на документы, полученные от украинских спецслужб.
Наибольшая часть долга приходится на центральное отопление и горячую воду.
"При этом в "ЛНР", в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей", - уточнили в СМИ.Важно
Кроме этого, так называемая республиканская служба по тарифам предложила поднять тарифы на оккупированной территории. В "ведомстве" считают, что стоимость коммунальных услуг должна увеличиться от 7% до 10%.
Также Кремль передумал выделять ОРДЛО 20 млн долларов на ремонт дорог. В полученных документах говорится, что Росавтодор вначале собирался выделить сумму в полном объеме, но после консультаций решил снизить ее до 8 млн долларов.
В служебном письме так называемый министр инфраструктуры Александр Басов написал, что делал уже несколько запросов в Росавтодор о выделении денег, но там отвечают, что вопрос пока обрабатывается.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Владимир Зеленский в одном из своих интервью заявил, что не знает, каким будет новый закон об особом статусе Донбасса.
- Но, по словам главы МИД Вадима Пристайко, в Конституцию вносить изменения об особом статусе не будут, потому что "шанс на развитие для Донбасса связан с децентрализацией".
- Такого же мнения придерживался и бизнесмен Игорь Коломойский, ведь если начать процесс федерализации в Украине, то он приведет к "параду суверенитетов".
- А глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что проект закона об особом статусе Донбасса будут писать после встречи "четверки". По словам главы "СН", сейчас соответствующего законопроекта по-прежнему нет.
- В так называемой "ДНР" заявили, что выступают против нового закона об особом статусе Донбасса, вместо этого, хотят продления старого.