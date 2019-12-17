У Ощадбанка и Укрэксимбанка проблемы с капиталом, – НБУ

Для докапитализации госбанков требуется 23,3 млрд гривен

Общая потребность государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка в капитале оценивается в 23,3 млрд гривен.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ, передает ЭП.

"По базовому сценарию у 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале. В гривневом эквиваленте эта потребность оценена в 35,3 млрд грн, ее формируют преимущественно госбанки", – говорится в отчете.

Также в Нацбанке рассказали о ключевых рисках для финансовой устойчивости в Украине.

"Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности – результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком". НБУ продолжает принимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финстабильности", – заявили в регуляторе.

Как ранее сообщал Фокус:

СМИ сообщили, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.

Сам же экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.

11 декабря Кабмин подал в Раду законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.