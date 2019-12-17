У Ощадбанка и Укрэксимбанка проблемы с капиталом, – НБУ
2019-12-17 16:03:33
Для докапитализации госбанков требуется 23,3 млрд гривен
Общая потребность государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка в капитале оценивается в 23,3 млрд гривен.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте НБУ, передает ЭП.
"По базовому сценарию у 11 банков возникает потребность в дополнительном капитале. В гривневом эквиваленте эта потребность оценена в 35,3 млрд грн, ее формируют преимущественно госбанки", – говорится в отчете.
Также в Нацбанке рассказали о ключевых рисках для финансовой устойчивости в Украине.
"Среди масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности – результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком". НБУ продолжает принимать необходимые действия для защиты интересов государства в судах и сохранения финстабильности", – заявили в регуляторе.
Как ранее сообщал Фокус:
- СМИ сообщили, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.
- Сам же экс-владелец ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что сможет вернуть себе банк в ближайшее время.
- 11 декабря Кабмин подал в Раду законопроект, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам.
- 19 декабря Шестой апелляционный админсуд рассмотрит жалобу Украины на решение Окружного админсуда по отмене национализации "ПриватБанка".