Правительство срочно возьмет в долг 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета-2020

Полученные деньги будут нужны для начала бюджетных выплат с первого рабочего дня нового года

Государство до конца текущего года осуществит дополнительные внутренние заимствования в объеме до 10 млрд грн в счет финансирования госбюджета следующего года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабинета министров.

Инициатором такого решения выступил Минфин. Он указал, что возможность создания резервного объема бюджетных средств будет содействовать сохранению стабильной позиции правительства и предотвращению кризиса ликвидности и платежеспособности в начале 2020-го бюджетного года.

Возможность таких авансовых заимствований появилась после недавнего принятия поправок в Бюджетный кодекс.

Средства от внепланового размещения гособлигаций до наступления нового года будут зачислены на отдельный счет в Нацбанке и перечислены на единый счет Госказначейства в первый рабочий банковский день 2020 года.

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