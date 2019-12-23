Как научиться экономить деньги?

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Даже если человек немного зарабатывает всегда можно стремиться к комфортной и нормальной жизни. Необходимо лишь правильно использовать имеющиеся финансовые ресурсы, а в экстренных ситуациях использовать быстрый займ онлайн с условием возврата согласно установленным требованиям. Всё зависит от того как человек распределяет финансы, как пользуется деньгами и с какой скоростью у него заканчиваются эти деньги.

Способы экономии при небольшой зарплате

Есть много утонченных способов сэкономить, получая при этом маленькую заработную плату. Необходимо разделить все траты на три категории: экстренные, не срочные и не обязательные. Первая категория – это коммунальные платежи, пища, одежда и оплата кредитов при их наличии. Не срочные – покупка нового автомобиля, отдых или вклады в учебу. Не обязательные – это многочисленные развлечения, дорогие алкогольные напитки или аксессуары. Важно расставить приоритеты и пользоваться ими на протяжении всей жизни.

Дополнительные советы специалисты дают так:

заводить учет расходов и доходов;

отказаться от кредитных карт;

сдерживать постоянный соблазн тратить деньги;

заводить копилку;

не накидываться на акции или распродажи;

исключить вредные привычки;

установить счетчики;

пользоваться дисконтными картами.

Важно определить категории экономии в семье. Это также поможет избавиться от дополнительных трат и накопить определенную сумму денег.

Как правильно копить деньги?

Не так просто копить деньги, особенно если уровень заработной платы слишком мал. Но есть несколько советов и рекомендаций, которые помогут человеку решить все свои проблемы и реализовать поставленные цели. Чтобы исключить соблазн траты денег лучше всего хранить их на депозите, одновременно получая проценты. Хранение наличными или на универсальной карте всегда создаст соблазн потратить деньги.

Если есть много желаний и один накопительный счет, рекомендуется открыть еще один. Это позволит удерживать деньги на разные цели и на разных счетах, исключая соблазн тратить деньги как можно быстрее по достижении определенной суммы.

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