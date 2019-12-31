Гончарук заявил, что в 2023 году украинская энергосистема станет частью европейской

Премьер-министр сообщил, что документы уже подписаны и процесс начался

Украинская энергосистема должна стать частью европейской в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Укринформ.

"Необходимые документы уже подписаны, просто надо над этим работать. Мы надеемся, что в 2023 году это объединение сетей, украинской и европейской, уже произойдет. Это даст нам возможность, в том числе и нашей атомной генерации, даже экспортировать электроэнергию, и на этом зарабатывать. Сейчас, на самом деле, проблема экспорта из Беларуси значительно преувеличена. Откровенно говоря, там не такие большие объемы", – заявил премьер.

Премьер подчеркнул, что энергосистема Украины была на протяжении долгого времени совмещена с российской, белорусской и молдавской. Но присоединение к европейской энергосистеме означает отказ от единой энергосистемы с РФ и Беларусью

"Для того, чтобы присоединиться к европейской сети, нам придется отрезаться от российской и белорусской. Мы от этого никуда не денемся, и это историческое решение уже принято. То есть, к этому мы уже постепенно стремимся", – добавил премьер.

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