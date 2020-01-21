1% от продаж полезных ископаемых – на счета всем новорожденным украинцам, – законопроект

"Слуга народа" предлагает внедрить "экономический паспорт украинца"

Депутат Дмитрий Костюк из фракции "Слуга народа" предложил отчислять на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории страны. Об этом говорится в законопроекте, который он внес в парламент.

Но отчислять будут не всем, а только родившимся после 1 января 2021 года.

Такие счета предложено назвать "экономическим паспортом украинца".

Накопленные на счету средства будут выплачиваться владельцам счетов после достижения ими совершеннолетия, то есть средства будут накапливаться в течение 18 лет.

Будет создано специальное финансовое учреждение "Фонд будущего", который и будет равномерно распределять накопленные средства между между украинцами, достигшими совершенолетия.

Как ранее сообщал Фокус: