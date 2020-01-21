1% от продаж полезных ископаемых – на счета всем новорожденным украинцам, – законопроект
2020-01-21 17:48:09
"Слуга народа" предлагает внедрить "экономический паспорт украинца"
Депутат Дмитрий Костюк из фракции "Слуга народа" предложил отчислять на личные счета украинцев 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории страны. Об этом говорится в законопроекте, который он внес в парламент.
Но отчислять будут не всем, а только родившимся после 1 января 2021 года.
Такие счета предложено назвать "экономическим паспортом украинца".
Накопленные на счету средства будут выплачиваться владельцам счетов после достижения ими совершеннолетия, то есть средства будут накапливаться в течение 18 лет.
Будет создано специальное финансовое учреждение "Фонд будущего", который и будет равномерно распределять накопленные средства между между украинцами, достигшими совершенолетия.
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