Каждый пятый украинец работает неофициально, – Гончарук

Правительство нацелено на создание цивилизованных условий работы и легальное трудоустройство

Сейчас практически каждый пятый украинец работает неофициально. Чаще всего – в сельском хозяйстве, оптовой и розничной торговле, строительстве, транспорте и курьерской деятельности. "Эти работники не защищены. Фактически они бесправны в отношениях с работодателем", – написал премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram.

Легальный рынок труда – это не только налоги в бюджет, а прежде всего, создание цивилизованных условий труда для людей, считает он.

Для борьбы за легализацию правительство наметило ряд этапов. Первый – информационный. 600 инспекторов труда по всей стране провели личную разъяснительную работу с 180 тыс. работодателями в сфере торговли. В 56 тыс. случаях к их визитам приобщались Пенсионный фонд, Государственная налоговая служба, Государственная служба занятости и органы местного самоуправления. Как результат – всего за две недели в ГНС поступили 107 тыс. сообщений о заключении трудовых договоров с 202 тыс. работниками. Общая динамика трудоустройства в сферах, где проводилась информационная кампания, выросла по сравнению с январем 2019-го на 25,8%.

Второй этап – инспекционная кампания с 10 по 21 февраля. Инспекторы будут проверять работодателей, имеющих потенциально незадекларированных четырех и более человек.

Цель правительства на 2020 год – не менее 200 тыс. новых легальных рабочих мест и сокращение времени поиска работы в среднем с 3,6 до 2 месяцев. За 5 лет – 1 млн рабочих мест.

Как ранее сообщал Фокус: