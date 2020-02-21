Курс гривны к доллару и евро на 24 февраля практически не изменился
2020-02-21 17:28:36
После резкого падения в первой декаде февраля курс гривны стабилизировался
Нацбанк на понедельник, 24 февраля, установил курс гривны к доллару на уровне 24,45 грн, тем самым укрепив национальную валюту на 3 копейки по сравнению с курсом на предыдущий рабочий день, 21 февраля (24,48 грн).
Курс гривны к евро остался без изменений – 26,42 грн.
Как ранее сообщал Фокус:
- Центральный банк Швеции объявил о запуске годового пилотного проекта, во время которого будет протестирована электронная крона.
- На торгах 21 февраля цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику.
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