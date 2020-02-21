Курс гривны к доллару и евро на 24 февраля практически не изменился

После резкого падения в первой декаде февраля курс гривны стабилизировался

Нацбанк на понедельник, 24 февраля, установил курс гривны к доллару на уровне 24,45 грн, тем самым укрепив национальную валюту на 3 копейки по сравнению с курсом на предыдущий рабочий день, 21 февраля (24,48 грн).

Курс гривны к евро остался без изменений – 26,42 грн.

Как ранее сообщал Фокус: