Курс гривны к доллару и евро на 24 февраля практически не изменился

2020-02-21 17:28:36

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После резкого падения в первой декаде февраля курс гривны стабилизировался

 

Нацбанк на понедельник, 24 февраля, установил курс гривны к доллару на уровне 24,45 грн, тем самым укрепив национальную валюту на 3 копейки по сравнению с курсом на предыдущий рабочий день, 21 февраля (24,48 грн).

динамика курса гривны к долларуКурс гривны к евро остался без изменений – 26,42 грн.

курс гривны к евроКак ранее сообщал Фокус:

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