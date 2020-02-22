НБУ сокращает покупку валюты на межбанке. Курс гривны замер перед отметкой 24,5

На прошедшей неделе, также наблюдалось значительное сокращение продажи ГВГЗ

В течение прошедшей недели, С 17 по 21 февраля 2020 года, Нацбанк выкупил с межбанковского валютного рынка $125 миллионов для пополнения золотовалютных резервов Украины. Об этом говорят данные НБУ.

Этот показатель на $40,5 млн меньше, чем неделей ранее.

Также, по данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1001,00 млн долларов и продал на 295,00 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 706,00 млн долларов.

Отметим, что котировки гривны к окончанию торгов 21 февраля составили 24,450-24,475 грн/$1. А по данным НБУ, справочный курс гривны к доллару на межбанковском валютном рынке в пятницу, 21 февраля, укрепился до 24,45 грн/$1 с 24,48 грн/$1 - в предыдущий день.

На прошедшей неделе, также наблюдалось значительное сокращение продажи гособлигаций Министерством финансов.

Так, по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 18 февраля 2020 года Минфин привлек в государственный бюджет 1,529 млрд грн, в то время как неделей ранее сумму была 9,199 млрд грн.

Как ранее сообщал Фокус:

Ставка снижается, курс – укрепляется. Хотя гривна может умеренно колебаться в обе стороны, – такой прогноз на 2020 год дала зампред НБУ Екатерина Рожкова.

Нацбанк в этом году может разрешить проводить операции по онлайн-обмену валют клиентам небанковских финучреждений.