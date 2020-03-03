По просьбе Трампа. ФРС США экстренно снизила учетную ставку

ФРС впервые с мирового кризиса 2008 года приняла решение о снижении ставки на внеплановом заседании

Федеральная резервная система (ФРС) США экстренно снизила базовую процентную ставку на 0,5 п.п. до 1–1,25% годовых. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Экономические показатели в США остаются сильными. Но коронавирус остается активно развивающимся риском для экономики. В свете этого и в для достижения целей по занятости и ценовой стабильности ФРС приняла решение о снижении целевого диапазона ставки", – говорится в сообщении.

Отметим, что ФРС приняла решение на внеочередном заседании, снизив ее сразу на 0,5 п.п. – впервые с мирового кризиса 2008 года.

"Масштабы и длительность общего воздействия (коронавируса, – ред.) на экономику остаются неопределенными, а ситуация нестабильная. Мы смягчили кредитно-денежную политику, чтобы оказать некоторую дополнительную поддержку экономике", – заявил на брифинге председатель ФРС Джером Пауэлл.

В преддверии заседния комитета ФРС агентство Bloomberg сообщало, что чиновники из администрации президента США Дональда Трампа требуют, чтобы регулятор провел встречу раньше запланированного срока и снизил ставку, чтобы минимизировать последствия распространения COVID-19 для экономики.

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее уже дал понять, что регулятор может пойти на снижение ставки, пишет агентство. В частности, 28 февраля он заявил, что коронавирус "создает растущие риски для экономической деятельности", в связи с чем ФРС "будет использовать все инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики". Трамп, комментируя слова Пауэлла, заявил, что регулятору "давно пора" снизить ставку.

"Как обычно, Джей Пауэлл и Федеральный резерв не спешат действовать. Германия и другие закачивают деньги в свою экономику. Другие центральные банки гораздо более агрессивны. По всем правильным причинам в США должен быть самый низкий показатель. Мы должны быть ведущими, а не следовать!", – написал он в Twitter 2 марта.

Сегодняшнее решение поддержал министр финансов Стивен Мнучин, однако сам Трамп заявил, что таких мер недостаточно.

"Федеральная резервная система снизила (базовую ставку, – ред.), но должна еще больше ее смгячить и, самое главное, привести в соответствие с другими странами / конкурентами. Мы не играем на ровном поле. Несправедливо по отношению к США", – написал он в Twitter.

Перед решением ФРС министры финансов и руководители центробанков стран большой семерки заявили по итогам телеконференции друг с другом, что готовы предпринимать совместные действия, включая меры по фискальному стимулированию, чтобы снизить экономические риски от распространения коронавируса.

"Учитывая потенциальное влияние COVID-19 на мировой экономический рост, мы подтверждаем свою готовность использовать все надлежащие инструменты политики, чтобы обеспечить сильный, устойчивый рост и защиту от рисков его замедления", – говорится в их заявлении.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

28 февраля в ВОЗ повысили оценку риска распространения и риска воздействия COVID-19 до очень высокого уровня на глобальном уровне.