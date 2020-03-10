Курс доллара в Украине. Стоимость валюты на межбанке достигла 25,35 USDUAH

Курс доллара на межбанке значительно превысил официальный курс НБУ.

По состоянию на 10 марта 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 24,92 гривен за доллар. Это на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. При этом на межбанке по состоянию на 10:34 торговали долларом по курсу 25,32/25,35 USDUAH, а евро добрался до отметки 28,83/28,87 EURUAH.

Гривна подешевела по отношению к доллару и евро на фоне падения цены на нефть на мировых рынках, девальвации рубля, падения фондовых рынков и снижения аппетитов у инвесторов к украинским ОВГЗ.

В обменниках доллар и евро также заметно подорожали. По данным finance.ua, средний курс покупки доллара – 24,96 грн/$, продажи — 25,67 грн/$. Курс евро в покупке – 28,01 грн/€, в продаже – 28,82 грн/€.

На черном рынке средний курс покупки доллара равен 25,22 грн/$, продажи – 25,56 грн/$. Курс евро при покупке находится на уровне 28,22 грн/€, при продаже – 28,91 грн/€.

Стоит отметить, что на биржах Азии 10 марта фондовые индексы показали признаки стабилизации, а некоторые продемонстрировали отскок после обвала, который произошел 9 марта.

На Московской бирже первые сделки по доллару 10 марта прошли на уровне 72,25 рублей, что на 3,68 руб. выше уровня закрытия в пятницу, 6 марта. Первые сделки по евро прошли на уровне 81,89 руб. (выше на 4,39 руб.).

Напомним, одной из причиной обвала фондовых рынков 9 марта стала ценовая война на рынке нефти после того, как ОПЕК+ не смогли прийти к соглашению.

Как ранее сообщал Фокус:

6 марта цена на нефть упала до минимума с июля 2017 года. Нефть марки Brent стала дешевле $48 за баррель, а WTI – дешевле $44.

Лукашенко заявил, что Беларуси поступили предложения по поставке нефти, на фоне скандала с РФ. По словам Лукашенко, нужно "уже с понедельника-вторника забирать эту нефть", так как "объемы большие – более 6 млн тонн".