Нацбанк продал еще $200 млн из резервов. Эксперты говорят: так и надо

Ситуацию не межбанке во многом определяют панические настроения

11 марта торги на межбанковске начались с подорожания доллара на 13 копеек, после чего валютные котировки продолжили расти. Одновременно банки поднимали наличные цены: средний курс на продаже доллара вырос сразу на 20 копеек, до 25,80 – 26,0 грн, а на покупке – на 40 копеек, до 25,35 – 25,50 грн.

Нацбанк старался сдерживать падение гривны и активно продавал доллар из резервов. $100 млн продал за первый час работы межбанка, и еще $100 млн – сразу после 11 часов.

В беседе с Фокусом руководитель аналитического департамента компании Concorde Capital Александр Паращий отметил: не исключено, возросший спрос на доллар вызван и тем, что некоторые инвесторы пытаются выйти из ОВГЗ. Он считает, что Украине нужно продержаться хотя бы первую неделю, и НБУ реагирует адекватно, предлагая доллары для продажи.

Старший экономист Центра социально-экономических исследований "CASE Украина" Владимир Дубровский убежден: больше всего на курс доллара в Украине влияют настроения инвесторов и населения.

"Если настроения панические, ситуация может развиваться непредсказуемо. Сегодня объективных предпосылок для роста курса нет. На валютный курс непосредственно не влияет ни коронавирус, ни падение цен на нефть. Да, с одной стороны ситуация с нефтью удешевляет наш экспорт металлов, но сегодня мы уже не настолько зависим от него, как в 2008-м. У нас есть большие поступления от заробитчан, экспорт айти- и других высокоинтеллектуальных отраслей, экспорт агропродукции".

Напомним, о том, что в Эстонии уже начался новый экономический кризис, заявил министр финансов Мартин Хельме. Его причины – влияние эпидемии коронавируса и падение цен на нефть.

Как ранее сообщал Фокус:

Главы финансовых ведомств стран G7 провели телефонные переговоры, чтобы определиться, как реагировать на ожидаемый экономический кризис, вызванный распространением коронавируса.

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.