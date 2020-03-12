Ранее учетная ставка с 31 января была снижена до 11%

С 13 марта Национальный банк снизил учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, банк продолжает смягчение монетарной политики, чтобы компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине.

"Существенное снижение мирового спроса, а также переоценка инвесторами рисков развивающихся стран могут негативно сказаться на показателях внешней торговли Украины и усложнить привлечение финансирования", – сказал Смолий.

В январе-феврале потребительская инфляция замедлилась быстрее, чем предполагал прогноз (до 3,2% в январе и 2,4% в феврале в годовом измерении), и продолжала находиться ниже целевого диапазона 5% +/- 1 п.п. Поэтому снижение учетной ставки не угрожает ростом инфляции.

Напомним, с 31 января Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 11,0%.

НБУ сохраняет свой прогноз уровня учетной ставки – 7% на конец 2020 года. Но ключевым условием достижения этого является продолжение сотрудничества с МВФ, подчеркнул Смолий.

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