Объем "налички" в Украине заметно вырос, – Нацбанк

К началу 2020 года на одного украинца приходилось 70 банкнот и 182 монет

По состоянию на 1 января 2020 года в обращении находилось наличности на 425 млрд грн, в том числе монет - 2,6 млрд грн (13,4 млрд штук) и банкнот – 422,3 млрд грн (2,9 млрд штук ). Это на 6,2% больше, чем на начало прошлого года, сообщил Нацбанк.

Увеличение наличных денег в обращении в 2019 году обусловлено потребностями растущей экономики Украины в средствах расчета – считают в НБУ. Однако спрос на наличные сдерживался развитием безналичных платежей. Благодаря этому такой показатель как средний уровень наличности в экономике снизился с 9,5% в 2018 году до 8,9% в 2019 году.

К началу 2020 года на одного украинца приходилось 70 банкнот и 182 монет. При этом монет за год стало на 41% меньше вследствие изъятия из обращения монет 1, 2 и 5 копеек и прекращения выдачи монет 25 копеек.

Больше других в наличном обращении находится банкнот 200 гривен и монет 10 копеек (23,4% и 28,9% соответственно). При этом в обращении уже находится почти 4 млн штук (0,13%) банкнот номинала 1000 гривен, которые были введены в обращение с 25 октября 2019 года.

Как ранее сообщал Фокус: