Доллар подорожал еще на 43 копейки, несмотря на продажу валюты НБУ
2020-03-16 18:11:00
На аукционе регулятор только на половину удовлетворил спрос на валюту
Национальный банк 16 марта продал $130,5 млн на межбанковском валютном рынке. Курс по результатам аукциона составил 26,54 грн/$.
При объявленном объеме аукциона в $200 млн общий объем заявок составил $258,9 млн, из которых были удовлетворены заявки на $130,5 млн.
На межбанке курс колебался от 26,35 до 26, 62 грн (при покупке) и от 26,38 до 26,66 грн (при продаже).
Регулятор заверил, что имеет достаточный запас прочности, чтобы и дальше сдерживать панику на валютном рынке из-за коронавируса.
Тем не менее, официальный курс на 17 марта установлен в 26,52 грн за доллар, таким образом гривна ослабла на 43 копейки по сравнению с 16 марта.
Напомним, на неделе с 10 по 13 марта НБУ продал $981,6 млн. Сейчас международные резервы Украины составляют около $25 млрд (на начало марта было $26,6 млрд).
На фоне распространения коронавируса, валютам развивающихся стран, в число которых входит и Украина, грозит падение до 30%. Это случится в том случае, если акции на рынке в США продолжат движение вниз, как и в период мирового финансового кризиса 2008 года. К такому выводу пришли аналитики Bloomberg.
Аналитики утверждают, что валюты стран с относительно неликвидными финансовыми рынками наиболее уязвимы для укрепления доллара. К ним относятся ряд стран Латинской Америки, а также Южная Африка, Индонезия и Индия. Украина в материале не упоминается, однако она подходит под это определение.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.
- Коронавирус привел мировые фондовые рынки к историческому падению.