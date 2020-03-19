Украина сейчас договаривается о двух программах с МВФ, – Смолий
2020-03-19 13:19:00
Для получения программы на $5,5 млрд Украина должна принять "антиколомойский" закон
Украина ведет переговоры с МВФ о двух программах поддержки. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций.
Давно ведутся, но сейчас активизированы переговоры относительно новой программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.
"Также мы консультируемся с МВФ относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", – сказал Смолий.
По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.
Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.
Заместитель главы НБУ Олег Чурий сказал, что в ситуации развертывания мирового финансового кризиса "не иметь программы с МВФ – это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть Приватбанк Игорю Коломойскому.
МВФ заявил, что готов мобилизовать кредитный ресурс на S1 трлн для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса. В качестве первой меры МВФ может помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти цели развивающимся странам могут быть выделены $50 млрд.
Как ранее сообщал Фокус:
- 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что помощь от Международного валютного фонда ожидается в ближайшее время.
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МВФ не отказывал украинским властям в кредитах. Об этом написал представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован, комментируя подобные слухи. "Новое правительство и НБУ работают над новой программой с учетом меняющихся условий внешних рынков. Работают неплохо", – подчеркнул он.