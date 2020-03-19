Украина сейчас договаривается о двух программах с МВФ, – Смолий

Для получения программы на $5,5 млрд Украина должна принять "антиколомойский" закон

Украина ведет переговоры с МВФ о двух программах поддержки. Об этом сказал глава Национального банка Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций.

Давно ведутся, но сейчас активизированы переговоры относительно новой программы расширенного финансирования на $5,5 млрд.

"Также мы консультируемся с МВФ относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", – сказал Смолий.

По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

Напомним, 16 марта президент Владимир Зеленский поручил Министерству финансов провести переговоры с МВФ и другими международными партнерами о предоставлении финансовой поддержки для преодоления последствий коронавируса.

Заместитель главы НБУ Олег Чурий сказал, что в ситуации развертывания мирового финансового кризиса "не иметь программы с МВФ – это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть Приватбанк Игорю Коломойскому.

МВФ заявил, что готов мобилизовать кредитный ресурс на S1 трлн для помощи членам фонда в борьбе с последствиями коронавируса. В качестве первой меры МВФ может помочь странам с неотложными проблемами в платежном балансе. На эти цели развивающимся странам могут быть выделены $50 млрд.

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